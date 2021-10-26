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cm H V levels - скрипт для MetaTrader 4
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Triangular Arbitration
Tреугольный арбиртаж - торговля по трем валютным парам.Protorgovka
Индикатор находит паттерны проторговки
Тунгуска - советник работающий по принципу набора баллов
Советник набирает баллы за наличие на графике различных благоприятных моментов для открытия сделки . При достижении критического балла сделка открывается. Закрытие идет по стоп лоссу или тейк профиту. Советник оптимизирован под валюту GOLD период М15 за последние 10 лет. При наборе баллов учитывается веер скользящих средних, его узкость, пробой вершин и низин, наличие дивергенции, пробой скользящих средних, возможность построения фибо сетки, а также размер пробойной свечи и ее объем.Trend Bot
Открывает по тренду позиции с увеличенным лотом