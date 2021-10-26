Советник набирает баллы за наличие на графике различных благоприятных моментов для открытия сделки . При достижении критического балла сделка открывается. Закрытие идет по стоп лоссу или тейк профиту. Советник оптимизирован под валюту GOLD период М15 за последние 10 лет. При наборе баллов учитывается веер скользящих средних, его узкость, пробой вершин и низин, наличие дивергенции, пробой скользящих средних, возможность построения фибо сетки, а также размер пробойной свечи и ее объем.

Открывает по тренду позиции с увеличенным лотом