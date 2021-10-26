CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Скрипты

cm H V levels - скрипт для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Vladimir Khlystov

Vladimir Khlystov

3.8 (31)
Я программист MQL (терминалы MT4 и MT5)
Если Вас интересует автоторговля на форекс, то я могу Вам предложить готовые продукты или написать для Вас робота по Вашей стратегии.
мой сайт
https://cmillion.ru
36 продуктов 192 кода 1 тема 1099 комментариев
Просмотров:
3542
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Скрипт производит вертикальную и горизонтальную разметку графика цены по заданным параметрам.


    Triangular Arbitration Triangular Arbitration

    Tреугольный арбиртаж - торговля по трем валютным парам.

    Protorgovka Protorgovka

    Индикатор находит паттерны проторговки

    Тунгуска - советник работающий по принципу набора баллов Тунгуска - советник работающий по принципу набора баллов

    Советник набирает баллы за наличие на графике различных благоприятных моментов для открытия сделки . При достижении критического балла сделка открывается. Закрытие идет по стоп лоссу или тейк профиту. Советник оптимизирован под валюту GOLD период М15 за последние 10 лет. При наборе баллов учитывается веер скользящих средних, его узкость, пробой вершин и низин, наличие дивергенции, пробой скользящих средних, возможность построения фибо сетки, а также размер пробойной свечи и ее объем.

    Trend Bot Trend Bot

    Открывает по тренду позиции с увеличенным лотом