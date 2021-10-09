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Индикаторы

Protorgovka - индикатор для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Vladimir Khlystov

Vladimir Khlystov

3.8 (31)
Я программист MQL (терминалы MT4 и MT5)
Если Вас интересует автоторговля на форекс, то я могу Вам предложить готовые продукты или написать для Вас робота по Вашей стратегии.
мой сайт
https://cmillion.ru
36 продуктов 192 кода 1 тема 1099 комментариев
Просмотров:
14361
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
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Индикатор проторговки.

Индикатор находит свечу размером более 60% на выходе из проторговки.

Проверяем каждую предыдущую свечу на то, что ее границы не выходят за данную контрольную свечу. Имеется ввиду, что каждая отдельная свеча меньше этой контрольной и не выходит за границы....

Если получили 5 свечей или более, то сравниваем размер полученной коробки с размером самой контрольной свечи. Если контрольная свеча больше на 60% коробки (задается в параметрах) то считаем проторговку состоявшейся и выделяем этот квадрат



    Scripts Triangles Scripts Triangles

    Скрипт находит все пары для треугольного арбитража.

    EmaStoh EmaStoh

    Советник на EMA и Stohastic.

    Triangular Arbitration Triangular Arbitration

    Tреугольный арбиртаж - торговля по трем валютным парам.

    cm H V levels cm H V levels

    Скрипт производит вертикальную и горизонтальную разметку графика цены по заданным параметрам.