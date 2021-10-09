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Protorgovka - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор проторговки.
Индикатор находит свечу размером более 60% на выходе из проторговки.
Проверяем каждую предыдущую свечу на то, что ее границы не выходят за данную контрольную свечу. Имеется ввиду, что каждая отдельная свеча меньше этой контрольной и не выходит за границы....
Если получили 5 свечей или более, то сравниваем размер полученной коробки с размером самой контрольной свечи. Если контрольная свеча больше на 60% коробки (задается в параметрах) то считаем проторговку состоявшейся и выделяем этот квадрат
Scripts Triangles
Скрипт находит все пары для треугольного арбитража.EmaStoh
Советник на EMA и Stohastic.
Triangular Arbitration
Tреугольный арбиртаж - торговля по трем валютным парам.cm H V levels
Скрипт производит вертикальную и горизонтальную разметку графика цены по заданным параметрам.