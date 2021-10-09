Индикатор проторговки.

Индикатор находит свечу размером более 60% на выходе из проторговки.

Проверяем каждую предыдущую свечу на то, что ее границы не выходят за данную контрольную свечу. Имеется ввиду, что каждая отдельная свеча меньше этой контрольной и не выходит за границы....

Если получили 5 свечей или более, то сравниваем размер полученной коробки с размером самой контрольной свечи. Если контрольная свеча больше на 60% коробки (задается в параметрах) то считаем проторговку состоявшейся и выделяем этот квадрат







