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Scripts Triangles - скрипт для MetaTrader 4
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Скрипт находит все варианты сочетания пар для треугольного арбитража из тех инструментов, которые открыты в обзоре рынка.
Все найденные треугольники скрипт записывает в файл Triangles.csv
Советник для торговли треугольниками можно скачать в маркете https://www.mql5.com/ru/market/product/70328
EmaStoh
Советник на EMA и Stohastic.Repeator
Повторяет закрытый рыночный ордер OCO-парой отложенных ордеров
Protorgovka
Индикатор находит паттерны проторговкиTriangular Arbitration
Tреугольный арбиртаж - торговля по трем валютным парам.