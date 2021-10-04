CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Скрипты

Scripts Triangles - скрипт для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Vladimir Khlystov

Vladimir Khlystov

3.8 (31)
Я программист MQL (терминалы MT4 и MT5)
Если Вас интересует автоторговля на форекс, то я могу Вам предложить готовые продукты или написать для Вас робота по Вашей стратегии.
мой сайт
https://cmillion.ru
36 продуктов 192 кода 1 тема 1099 комментариев
Просмотров:
5019
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Скрипт находит все варианты сочетания пар для треугольного арбитража из тех инструментов, которые открыты в обзоре рынка.

Все найденные треугольники скрипт записывает в файл Triangles.csv



Советник для торговли треугольниками можно скачать в маркете https://www.mql5.com/ru/market/product/70328

EmaStoh EmaStoh

Советник на EMA и Stohastic.

Repeator Repeator

Повторяет закрытый рыночный ордер OCO-парой отложенных ордеров

Protorgovka Protorgovka

Индикатор находит паттерны проторговки

Triangular Arbitration Triangular Arbitration

Tреугольный арбиртаж - торговля по трем валютным парам.