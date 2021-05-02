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Индикаторы

MA horizontal line - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1884
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Идея индикатора

Графический объект OBJ_HLINE двигается по текущей цене индикатора iMA (Moving Average, MA), при этом сам индикатор на график не выводится:

MA horizontal line

Рис. 1. MA horizontal line

    Open by iMACD Close by iSAR Open by iMACD Close by iSAR

    Открытие по сигналам индикатора iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD), закрытие по индикатору iSAR (Parabolic SAR, SAR)

    Bid Ask Strength Histogram Bid Ask Strength Histogram

    Берет все тики на свече. Вычисляет количество bid на каждое значение цены. Вычисляет количество ask на каждое значение цены. Выбирает из них самые большие значения. Сравнивает их и отображает на гистограмме.

    SAR Color Filling SAR Color Filling

    Индикатор iSAR (Parabolic SAR, SAR) с заливкой областей между индикатором и ценой

    iMACD Crossovers iMACD Crossovers

    Выбор сигналов 'Пересечения' для iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD)