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MA horizontal line - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Графический объект OBJ_HLINE двигается по текущей цене индикатора iMA (Moving Average, MA), при этом сам индикатор на график не выводится:
Рис. 1. MA horizontal line
Open by iMACD Close by iSAR
Открытие по сигналам индикатора iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD), закрытие по индикатору iSAR (Parabolic SAR, SAR)Bid Ask Strength Histogram
Берет все тики на свече. Вычисляет количество bid на каждое значение цены. Вычисляет количество ask на каждое значение цены. Выбирает из них самые большие значения. Сравнивает их и отображает на гистограмме.
SAR Color Filling
Индикатор iSAR (Parabolic SAR, SAR) с заливкой областей между индикатором и ценойiMACD Crossovers
Выбор сигналов 'Пересечения' для iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD)