MA horizontal line

Открытие по сигналам индикатора iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD), закрытие по индикатору iSAR (Parabolic SAR, SAR)

Берет все тики на свече. Вычисляет количество bid на каждое значение цены. Вычисляет количество ask на каждое значение цены. Выбирает из них самые большие значения. Сравнивает их и отображает на гистограмме.