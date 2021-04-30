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Bid Ask Strength Histogram - индикатор для MetaTrader 5
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Берет все тики на свече.
Вычисляет количество bid на каждое значение цены.
Вычисляет количество ask на каждое значение цены.
Выбирает из них самые большие значения.
Сравнивает их и отображает на гистограмме.
Красивая гистограмма. Большие значения на маленьких свечах говорят о том, что происходит высокая активность на покупку или продажу в этом месте. Толпа или кукл выкупает рынок.
Оранжевый цвет - покупатели рассчитывают на рост.
Синий цвет - продавцы рассчитывают на падение.
Индикатор строит трендовые линии по двум последним фракталам.Delete All SL TP
Скрипт удаляет все Стоп лосс и Тейк профит
Открытие по сигналам индикатора iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD), закрытие по индикатору iSAR (Parabolic SAR, SAR)MA horizontal line
Горизонтальная линия по текущей цене индикатора iMA (Moving Average, MA)