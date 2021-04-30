Берет все тики на свече.

Вычисляет количество bid на каждое значение цены.

Вычисляет количество ask на каждое значение цены.

Выбирает из них самые большие значения.

Сравнивает их и отображает на гистограмме.

Красивая гистограмма. Большие значения на маленьких свечах говорят о том, что происходит высокая активность на покупку или продажу в этом месте. Толпа или кукл выкупает рынок.

Оранжевый цвет - покупатели рассчитывают на рост.

Синий цвет - продавцы рассчитывают на падение.







