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Индикаторы

Bid Ask Strength Histogram - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Mitrofanov
Nikolay Mitrofanov

Nikolay Mitrofanov

4.6 (24)
16 продуктов 5 кодов 1 тема 54 комментария
Просмотров:
2015
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Берет все тики на свече.

Вычисляет количество bid на каждое значение цены.

Вычисляет количество ask на каждое значение цены.

Выбирает из них самые большие значения.

Сравнивает их и отображает на гистограмме.

Красивая гистограмма. Большие значения на маленьких свечах говорят о том, что происходит высокая активность на покупку или продажу в этом месте. Толпа или  кукл выкупает рынок.

Оранжевый цвет - покупатели рассчитывают на рост.

Синий  цвет - продавцы рассчитывают на падение.



    Line through two fractals 2 Line through two fractals 2

    Индикатор строит трендовые линии по двум последним фракталам.

    Delete All SL TP Delete All SL TP

    Скрипт удаляет все Стоп лосс и Тейк профит

    Open by iMACD Close by iSAR Open by iMACD Close by iSAR

    Открытие по сигналам индикатора iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD), закрытие по индикатору iSAR (Parabolic SAR, SAR)

    MA horizontal line MA horizontal line

    Горизонтальная линия по текущей цене индикатора iMA (Moving Average, MA)