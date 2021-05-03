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SAR Color Filling - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Дополнительный стиль DRAW_FILLING к индикатору iSAR (Parabolic SAR, SAR).
Рис. 1. SAR Color Filling
MA horizontal line
Горизонтальная линия по текущей цене индикатора iMA (Moving Average, MA)Open by iMACD Close by iSAR
Открытие по сигналам индикатора iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD), закрытие по индикатору iSAR (Parabolic SAR, SAR)
iMACD Crossovers
Выбор сигналов 'Пересечения' для iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD)Three TRIX
Три линии iTRIX (Triple Exponential Average, TRIX) в одном подокне