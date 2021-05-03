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Индикаторы

SAR Color Filling - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1751
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Идея индикатора

Дополнительный стиль DRAW_FILLING к индикатору iSAR (Parabolic SAR, SAR).

SAR Color Filling

Рис. 1. SAR Color Filling

    MA horizontal line MA horizontal line

    Горизонтальная линия по текущей цене индикатора iMA (Moving Average, MA)

    Open by iMACD Close by iSAR Open by iMACD Close by iSAR

    Открытие по сигналам индикатора iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD), закрытие по индикатору iSAR (Parabolic SAR, SAR)

    iMACD Crossovers iMACD Crossovers

    Выбор сигналов 'Пересечения' для iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD)

    Three TRIX Three TRIX

    Три линии iTRIX (Triple Exponential Average, TRIX) в одном подокне