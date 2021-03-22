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Trend direction and force - DSEMA smoothed - индикатор для MetaTrader 4
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31.03.2021: Друзья, исправлена ошибка. Индикатор выдавал завышенные значения. Извините за неточность. Постараюсь быть внимательней. Спасибо за внимание.
Версия индикатора https://www.mql5.com/ru/code/22976 от Mladen Rakic.
По ссылке на странице автора всё подробно написано.
Close positions Delete orders Delete trade objects
Закрывает позиции по символу, удаляет ордера по символу, удаляет на окне объекты созданные при торговых операциях (с # в имени).Boa
Индикатор направления тренда.