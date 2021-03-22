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Индикаторы

Trend direction and force - DSEMA smoothed - индикатор для MetaTrader 4

Pyotr Wojdyło, Mladen Rakic
Опубликовал:
ROMAN KIVERIN
ROMAN KIVERIN

ROMAN KIVERIN

5 (1)
1 продукт 20 кодов 23 темы 371 комментарий
Просмотров:
12586
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
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31.03.2021: Друзья, исправлена ошибка. Индикатор выдавал завышенные значения. Извините за неточность. Постараюсь быть внимательней. Спасибо за внимание.

Версия индикатора https://www.mql5.com/ru/code/22976 от Mladen Rakic.

По ссылке на странице автора всё подробно написано.

Картинка

    Jax Jax

    Простая панель - открывает сделки по рынку на всю доступную маржу

    3D график 3D график

    Строим 3D графики

    Close positions Delete orders Delete trade objects Close positions Delete orders Delete trade objects

    Закрывает позиции по символу, удаляет ордера по символу, удаляет на окне объекты созданные при торговых операциях (с # в имени).

    Boa Boa

    Индикатор направления тренда.