31.03.2021: Друзья, исправлена ошибка. Индикатор выдавал завышенные значения. Извините за неточность. Постараюсь быть внимательней. Спасибо за внимание.

Версия индикатора https://www.mql5.com/ru/code/22976 от Mladen Rakic.

По ссылке на странице автора всё подробно написано.



