CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

iBands Pattern V - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2348
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Торговая стратегия

Советник ищет ситуацию, когда цена дважды пересекает индикатор и между этими пересечениями есть минимальное количество баров ('Minimum of bars in the pattern'). Изначально была мысль определять форму, которую описывает цена и эта форма должна быть похода на 'V' (или на перевернутую 'V'). На затем система выродилась в более простую: ищутся два соседних пересечения.

Торговые сигналы:

    iBands Pattern V

    Рис. 1. iBands Pattern V

    iBands Pattern V

    Рис. 2. iBands Pattern V


    Особенности:

    • Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
    • На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру 'Only one positions')
    • При работе в режиме 'внутри бара' ('Search signals, in seconds' больше или равно '10') текущий бар - бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' ('Search signals, in seconds' меньше, чем '10') текущий бар - бар #1
    • Параметр 'Trade mode: ' - ограничение в какую сторону торговать. Может принимать значения 'Allowed only BUY positions', 'Allowed only SELL positions' и 'Allowed BUY and SELL positions'
    • Параметр 'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинга

    Теперь подробнее по каждой группе параметров:

    Trading settings:

    'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.

    'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит, Трейлинга и Отступа. Может быть 'Pips (1.00045-1.00055=1 pips)' или 'Points (1.00045-1.00055=10 points)'. Любой из параметров ('Stop Loss', 'Take Profit', 'Trailing Stop') можно отключить - для этого выбранный параметр установите в '0.0'.

    Интервал между трейлингом и интервал между поиском сигналов задаются в 'Trailing, in seconds' и 'Search signals, in seconds' соответственно. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.

    Как работает трейлинг показано в картинках в коде TrailingStop.

    Position size management (lot calculation)

    Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в  'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.

    Bands:

    Параметра индикатора iBands

    Pattern V:

    Параметр паттерна (минимальное количество баров между соседними пересечениями)

    Additional features:

    Флаг 'Positions: Only one' выставленный в 'true' разрешает советнику иметь в рынке не более одной позиции.

    ВНИМАНИЕ: 'Positions: Only one' выставленный в 'true' не отменяет действие 'Positions: Close opposite' выставленный в 'true'! Другими словами: сначала будет закрыта противоположная позиция(позиции)

    Additional features

    За переворот сигналов отвечает флаг 'Positions: Reverse'. Интересный флаг 'Positions: Close opposite' - при выставлении его в 'true' перед открытием позиции гарантированно удаляет противоположные позиции. 'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.

    TradesID TradesID

    Быстрая работа с POSITION_ID

    Stop Loss based on N High Low Stop Loss based on N High Low

    Советник-утилита. Ищет самую большую и самую маленькую цены на заданном количестве баров. По найденным ценам выставляет Стоп лосс

    Two Hull moving average Two Hull moving average

    На основе кода ( Hull moving average ) - в одном окне два индикатора 'Hull moving average' и буфер Arrow в месте пересечения индикаторов

    Close All Main Trailing Money Breakeven Close All Main Trailing Money Breakeven

    Серия советников-утилит: сопровождения "Главной позиции" и вспомогательных позиций. Трейлинг. Безубыток в деньгах депозита