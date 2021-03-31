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Two Hull moving average - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Использовался индикатор Hull moving average - теперь в одном окне сразу два индикатора, а также в месте пересечения линии 'Fast' и 'Slow' индикаторный буфер рисует значок:
Рис. 1. Two Hull moving average
iBands Pattern V
Паттерн V на индикаторе iBands (Bollinger Bands, BB)TradesID
Быстрая работа с POSITION_ID
Close All Main Trailing Money Breakeven
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