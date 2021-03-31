CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Two Hull moving average - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2055
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Идея индикатора

Использовался индикатор Hull moving average - теперь в одном окне сразу два индикатора, а также в месте пересечения линии 'Fast' и 'Slow' индикаторный буфер рисует значок:

Two Hull moving average

Рис. 1. Two Hull moving average

    iBands Pattern V iBands Pattern V

    Паттерн V на индикаторе iBands (Bollinger Bands, BB)

    TradesID TradesID

    Быстрая работа с POSITION_ID

    Close All Main Trailing Money Breakeven Close All Main Trailing Money Breakeven

    Серия советников-утилит: сопровождения "Главной позиции" и вспомогательных позиций. Трейлинг. Безубыток в деньгах депозита

    MA Color N Bars iAC MA Color N Bars iAC

    Если есть тренд (определяется по пользовательскому индикатору 'MA Color N Bars'), ожидаем отскок цены по стандартному осциллятору iAC (Acceleration Oscillator, AC). Полная версия советника 'MA Color N Bars iAC Simple'