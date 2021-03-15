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3D график - индикатор для MetaTrader 4
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Выбираем управление:
Клавиша "1": вращение вокруг X
Клавиша "2": вращение вокруг Y
Клавиша "3": вращение вокруг Z
Клавиша "4": Дистанция
Клавиша "5": Смещение
Изменение движением мыши с кликом.
Ссылки на демо/реальные сигналы
Скрипт печатает в лог ссылки на демо или реальные сигналы + маломальская статистика по сигналу.ZigZag Rsi
Этот индикатор является альтернативой стандартному индикатору ZigZag
Jax
Простая панель - открывает сделки по рынку на всю доступную маржуTrend direction and force - DSEMA smoothed
Версия для MT4 индикатора от Mladen Rakic