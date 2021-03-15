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Индикаторы

3D график - индикатор для MetaTrader 4

ROMAN KIVERIN
ROMAN KIVERIN

ROMAN KIVERIN

5 (1)
1 продукт 20 кодов 23 темы 371 комментарий
Просмотров:
10601
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Второй

Выбираем управление:

Клавиша "1": вращение вокруг X

Клавиша "2": вращение вокруг Y

Клавиша "3": вращение вокруг Z

Клавиша "4": Дистанция

Клавиша "5": Смещение

Изменение движением мыши с кликом.

Ссылки на демо/реальные сигналы Ссылки на демо/реальные сигналы

Скрипт печатает в лог ссылки на демо или реальные сигналы + маломальская статистика по сигналу.

ZigZag Rsi ZigZag Rsi

Этот индикатор является альтернативой стандартному индикатору ZigZag

Jax Jax

Простая панель - открывает сделки по рынку на всю доступную маржу

Trend direction and force - DSEMA smoothed Trend direction and force - DSEMA smoothed

Версия для MT4 индикатора от Mladen Rakic