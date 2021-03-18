CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Intersection iMAs Step Simple - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1869
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Торговая стратегия

Максимально упрощенная стратегия на пересечении двух iMA (Moving Average, MA). Чтобы не ждать очень долго следующего пересечения советник запоминает цену открытия и направление последней открытой позиции. И если на данный момент в рынке нет открытой позиции и текущая цена отошла от сохранённой цены открытия более чем на 'Step' (причем не важно в какую сторону) - советник снова откроет позицию. 

Советник работает только одной позицией. Есть Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинг. Проверку сигнала (как и трейлинг) можно задавать или только на в момент рождения нового бара или через N-секунд (но не менее чем через 10). Лот только постоянный. Если поступивший сигнал противоположный текущей позиции - то текущая позиция будет закрыта и затем сразу выполнен сигнал

Торговые сигналы:

  • сигнал BUY: индикатор 'Fast' пересекает 'Slow' снизу вверх
  • сигнал SELL: индикатор 'Fast' пересекает 'Slow' сверху вниз

Intersection iMAs Step Simple

Рис. 1. Intersection iMAs Step Simple


Особенности:

  • Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
  • На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры)
  • При работе в режиме 'внутри бара' ('Search signals, in seconds' больше или равно '10') текущий бар - бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' ('Search signals, in seconds' меньше, чем '10') текущий бар - бар #1
  • Параметр 'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинга

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.

'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит, Трейлинга и Отступа. Может быть 'Pips (1.00045-1.00055=1 pips)' или 'Points (1.00045-1.00055=10 points)'. Любой из параметров ('Stop Loss', 'Take Profit', 'Trailing Stop') можно отключить - для этого выбранный параметр установите в '0.0'.

Интервал между трейлингом и интервал между поиском сигналов задаются в 'Trailing, in seconds' и 'Search signals, in seconds' соответственно. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.

Параметр 'Step' задаёт отступ для открытия позиции, если в рынке нет позиции и если нет сигнала от пересечения.

Как работает трейлинг показано в картинках в коде TrailingStop.

Position size management (lot calculation)

Постоянный лот задаётся в 'Lots'.

MA Fast и MA Slow:

Параметры двух индикаторов iMA.

Additional features:

Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.

The Decycler The Decycler

Индикатор по книге John Ehlers-а "Cycle Analytics For Traders", стр. 40 - 41.

Close All Main position Close All Main position

Советник-помощник: отслеживает прибыль "Главной позиции" и закрывает её и другие, указанные в списке

Close All Main position Trailing Close All Main position Trailing

Советник утилита: сопровождает "Главную позицию" и вспомогательные позиции

Fractals Fibo Fractals Fibo

Индикатор строит графический объект OBJ_FIBO по двум последним фракталам