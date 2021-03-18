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Intersection iMAs Step Simple - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая стратегия
Максимально упрощенная стратегия на пересечении двух iMA (Moving Average, MA). Чтобы не ждать очень долго следующего пересечения советник запоминает цену открытия и направление последней открытой позиции. И если на данный момент в рынке нет открытой позиции и текущая цена отошла от сохранённой цены открытия более чем на 'Step' (причем не важно в какую сторону) - советник снова откроет позицию.
Советник работает только одной позицией. Есть Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинг. Проверку сигнала (как и трейлинг) можно задавать или только на в момент рождения нового бара или через N-секунд (но не менее чем через 10). Лот только постоянный. Если поступивший сигнал противоположный текущей позиции - то текущая позиция будет закрыта и затем сразу выполнен сигнал
Торговые сигналы:
- сигнал BUY: индикатор 'Fast' пересекает 'Slow' снизу вверх
- сигнал SELL: индикатор 'Fast' пересекает 'Slow' сверху вниз
Рис. 1. Intersection iMAs Step Simple
Особенности:
- Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
- На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры)
- При работе в режиме 'внутри бара' ('Search signals, in seconds' больше или равно '10') текущий бар - бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' ('Search signals, in seconds' меньше, чем '10') текущий бар - бар #1
- Параметр 'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинга
Теперь подробнее по каждой группе параметров:
Trading settings:
'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.
'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит, Трейлинга и Отступа. Может быть 'Pips (1.00045-1.00055=1 pips)' или 'Points (1.00045-1.00055=10 points)'. Любой из параметров ('Stop Loss', 'Take Profit', 'Trailing Stop') можно отключить - для этого выбранный параметр установите в '0.0'.
Интервал между трейлингом и интервал между поиском сигналов задаются в 'Trailing, in seconds' и 'Search signals, in seconds' соответственно. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Параметр 'Step' задаёт отступ для открытия позиции, если в рынке нет позиции и если нет сигнала от пересечения.
Как работает трейлинг показано в картинках в коде TrailingStop.
Position size management (lot calculation)
Постоянный лот задаётся в 'Lots'.
MA Fast и MA Slow:
Параметры двух индикаторов iMA.
Additional features:
Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.
Индикатор по книге John Ehlers-а "Cycle Analytics For Traders", стр. 40 - 41.Close All Main position
Советник-помощник: отслеживает прибыль "Главной позиции" и закрывает её и другие, указанные в списке
Советник утилита: сопровождает "Главную позицию" и вспомогательные позицииFractals Fibo
Индикатор строит графический объект OBJ_FIBO по двум последним фракталам