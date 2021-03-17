Когда закрытие свечи выше линии индикатора, то акция находится в восходящем тренде, когда ниже, тогда у акции нисходящий тренд. Покупайте, когда линия индикатора зеленая, и продавайте, когда она красная. Версия для MetaTrader 4 здесь представлена не будет. Скачать её вместе с исходным кодом можно через мой Telegram канал. Ссылка на канал есть в моем профиле. Не забывайте подписываться!



