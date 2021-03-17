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Индикаторы

The Decycler - индикатор для MetaTrader 5

John Ehlers
Опубликовал:
Andrei Novichkov
Andrei Novichkov

Andrei Novichkov

4.7 (24)
Разработка для MetaTrader 4 и 5, NinjaTrader 7 и 8
Переводы с Pine
Telegram: https://t.me/fxstill (Literature on cryptocurrencies, development and code)
18 продуктов 19 статей 42 кода 408 комментариев
Просмотров:
1791
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Когда закрытие свечи выше линии индикатора, то акция находится в восходящем тренде, когда ниже, тогда у акции нисходящий тренд. Покупайте, когда линия индикатора зеленая, и продавайте, когда она красная. Версия для MetaTrader 4 здесь представлена не будет. Скачать её вместе с исходным кодом можно через мой Telegram канал. Ссылка на канал есть в моем профиле. Не забывайте подписываться!


Close All Main position Close All Main position

Советник-помощник: отслеживает прибыль "Главной позиции" и закрывает её и другие, указанные в списке

MA Other TimeFrame Correct MA Other TimeFrame Correct

Отрисовка индикатора iMA (Moving Average, MA) с чужого таймфрейма

Intersection iMAs Step Simple Intersection iMAs Step Simple

Советник на пересечении двух iMA (Moving Acerage, MA). Советник помнит цену открытия и направление последней открытой позиции. Открывает следующую через шаг

Close All Main position Trailing Close All Main position Trailing

Советник утилита: сопровождает "Главную позицию" и вспомогательные позиции