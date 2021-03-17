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The Decycler - индикатор для MetaTrader 5
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Andrei NovichkovРазработка для MetaTrader 4 и 5, NinjaTrader 7 и 8
Переводы с Pine
Telegram: https://t.me/fxstill (Literature on cryptocurrencies, development and code)
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Когда закрытие свечи выше линии индикатора, то акция находится в восходящем тренде, когда ниже, тогда у акции нисходящий тренд. Покупайте, когда линия индикатора зеленая, и продавайте, когда она красная. Версия для MetaTrader 4 здесь представлена не будет. Скачать её вместе с исходным кодом можно через мой Telegram канал. Ссылка на канал есть в моем профиле. Не забывайте подписываться!
Советник-помощник: отслеживает прибыль "Главной позиции" и закрывает её и другие, указанные в спискеMA Other TimeFrame Correct
Отрисовка индикатора iMA (Moving Average, MA) с чужого таймфрейма
Советник на пересечении двух iMA (Moving Acerage, MA). Советник помнит цену открытия и направление последней открытой позиции. Открывает следующую через шагClose All Main position Trailing
Советник утилита: сопровождает "Главную позицию" и вспомогательные позиции