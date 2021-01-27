Min Max for N Bars Martingale 2

Идея торговой стратегии

Исправление и доработка Min Max for N Bars Martingale - исправлено выдача цен (Price max и Price min).

Добавлено:

Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму (' Working timeframe ')

') ' Maximum loss, in money ' - максимальный убыток, при достижении все позиции закрываются и отложенные ордера удаляются, работа советника не прекращается

' - максимальный убыток, при достижении все позиции закрываются и отложенные ордера удаляются, работа советника не прекращается ' Maximum lot ' - если расчетный лот достигнет этого значения - все позиции закрываются и отложенные ордера удаляются, работа советника не прекращается

' - если расчетный лот достигнет этого значения - все позиции закрываются и отложенные ордера удаляются, работа советника не прекращается 'Pending: Close opposite positions' - если значение 'true', то при срабатывании отложенного ордера противоположная позиция (если она есть) удаляется

Советник ищет максимальные и минимальные цены на промежутке Pending: Window width. Поиск производится от бара #0 (бар #0 - это самый правый бар на графике).

Ограничение параметра Pending: Window width: Минимальное разрешённое количество баров для параметра Pending: Window width равно '3'.

На найденной максимальной цене откладывается отложенный ордер тип которого задаётся в Pending: Type on Max, а на найденной минимальной цене - соответственно Pending: Type on Min.

Ограничение отложенных ордеров:

тип отложенных ордеров для максимальной и минимальной цены не может совпадать

количество отложенных ордеров каждого типа не может быть более одного

при срабатывании одного отложенного ордера - оставшийся удаляется

Мартингейл

Позиция может быть закрыта: при срабатывании Стоп лосс, Тейк профит или при общем закрытии (когда совокупная прибыль позиций достигла целевой прибыли 'Target Profit' или если убыток достиг 'Maximum loss') или если расчетный лот достигнет значения 'Maximum lot'.

Мартингейл включается если совокупная прибыль отрицательная: отложенный ордер будет размещён увеличенным лотом (значение объёма последней ОТКРЫТОЙ позиции умножается на 'Coefficient of the last lot DEAL IN').

Пример начала работы (выставление двух отложенных ордеров)

Рис. 1. Min Max for N Bars Martingale 2

и срабатывание отложенного ордера:

Рис. 2. Min Max for N Bars Martingale 2