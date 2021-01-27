CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Min Max for N Bars Martingale 2 - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2763
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Идея торговой стратегии

Исправление и доработка Min Max for N Bars Martingale - исправлено выдача цен (Price max и Price min).

Добавлено:

  • Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
  • 'Maximum loss, in money' - максимальный убыток, при достижении все позиции закрываются и отложенные ордера удаляются, работа советника не прекращается
  • 'Maximum lot' - если расчетный лот достигнет этого значения - все позиции закрываются и отложенные ордера удаляются, работа советника не прекращается
  • 'Pending: Close opposite positions' - если значение 'true', то при срабатывании отложенного ордера противоположная позиция (если она есть) удаляется

Советник ищет максимальные и минимальные цены на промежутке Pending: Window width. Поиск производится от бара #0 (бар #0 - это самый правый бар на графике).

Ограничение параметра  Pending: Window width: Минимальное разрешённое количество баров для параметра  Pending: Window width равно '3'.

На найденной максимальной цене откладывается отложенный ордер тип которого задаётся в Pending: Type on Max, а на найденной минимальной цене - соответственно Pending: Type on Min.

Ограничение отложенных ордеров: 

  • тип отложенных ордеров для максимальной и минимальной цены не может совпадать
  • количество отложенных ордеров каждого типа не может быть более одного
  • при срабатывании одного отложенного ордера - оставшийся удаляется

Мартингейл

Позиция может быть закрыта: при срабатывании Стоп лосс, Тейк профит или при общем закрытии (когда совокупная прибыль позиций достигла целевой прибыли 'Target Profitили если убыток достиг 'Maximum loss') или если расчетный лот достигнет значения 'Maximum lot'.

Мартингейл включается если совокупная прибыль отрицательная: отложенный ордер будет размещён увеличенным лотом (значение объёма последней ОТКРЫТОЙ позиции умножается на 'Coefficient of the last lot DEAL IN').

Пример начала работы (выставление двух отложенных ордеров)

Min Max for N Bars Martingale 2

Рис. 1. Min Max for N Bars Martingale 2

и срабатывание отложенного ордера:

Min Max for N Bars Martingale 2

Рис. 2. Min Max for N Bars Martingale 2

    Two iRSI in one subwindow Two iRSI in one subwindow

    Два индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI) в одном подокне

    Three Typical Candles Martingale Three Typical Candles Martingale

    Торговая стратегия на основе расчёта Typical цены для баров #1, #2 и #3 (или #0, #1 и #2). При однонаправленном движении получает сигнал. Мартингейл

    MACD Four Colors MACD Four Colors

    Индикатор iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) - гистограмма в четырёх цветах

    cm_BuySellStopLimit cm_BuySellStopLimit

    Установка отложенных ордеров при достижении ценой заданной цели