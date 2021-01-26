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Two iRSI in one subwindow - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Разместить два индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI) - 'Fast' и 'Slow' в одном подокне. При этом каждый индикатор имеет независимые параметры:
- XXXX averaging period - период усреднения
- XXXX type of price - тип цены
Рис. 1. Two iRSI in one subwindow
В окне 'Data Window' каждая линия подписывается (Fast и SLow), а также указывается период усреднения и тип цены.
Торговая стратегия на основе расчёта Typical цены для баров #1, #2 и #3 (или #0, #1 и #2). При однонаправленном движении получает сигнал. МартингейлBollinger Bands Fills Color N bars
Индикатор iBands (Bollinger Bands) с применением стиля рисования DRAW_FILLING. Также при помощи цвета указывает наличие тренда.
Поиск Минимальных и Максимальных цен на заданном количестве баров. Выставление отложенных ордеровMACD Four Colors
Индикатор iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) - гистограмма в четырёх цветах