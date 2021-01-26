Two iRSI in one subwindow

Торговая стратегия на основе расчёта Typical цены для баров #1, #2 и #3 (или #0, #1 и #2). При однонаправленном движении получает сигнал. Мартингейл

Индикатор iBands (Bollinger Bands) с применением стиля рисования DRAW_FILLING. Также при помощи цвета указывает наличие тренда.