CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Two iRSI in one subwindow - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2326
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Идея индикатора

Разместить два индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI) - 'Fast' и 'Slow' в одном подокне. При этом каждый индикатор имеет независимые параметры:

  • XXXX averaging period - период усреднения
  • XXXX type of price - тип цены

Two iRSI in one subwindow

Рис. 1. Two iRSI in one subwindow

В окне 'Data Window' каждая линия подписывается (Fast и SLow), а также указывается период усреднения и тип цены.

    Three Typical Candles Martingale Three Typical Candles Martingale

    Торговая стратегия на основе расчёта Typical цены для баров #1, #2 и #3 (или #0, #1 и #2). При однонаправленном движении получает сигнал. Мартингейл

    Bollinger Bands Fills Color N bars Bollinger Bands Fills Color N bars

    Индикатор iBands (Bollinger Bands) с применением стиля рисования DRAW_FILLING. Также при помощи цвета указывает наличие тренда.

    Min Max for N Bars Martingale 2 Min Max for N Bars Martingale 2

    Поиск Минимальных и Максимальных цен на заданном количестве баров. Выставление отложенных ордеров

    MACD Four Colors MACD Four Colors

    Индикатор iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) - гистограмма в четырёх цветах