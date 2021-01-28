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Индикаторы

MACD Four Colors - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2912
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
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Идея индикатора

Гистограмма iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) раскрашивается в четыре цвета - в зависимости от расположения основной и сигнальной линии:

MACD Four Colors

Рис. 1. MACD Four Colors

Принцип раскрашивания:

  • 'MACD' > 'Signal' && 'MACD' < 0.0 -> 'Color'=1.0
  • 'MACD' > 'Signal' && 'MACD' > 0.0 -> 'Color'=2.0
  • 'MACD' < 'Signal' && 'MACD' > 0.0 -> 'Color'=3.0
  • 'MACD' < 'Signal' && 'MACD' < 0.0 -> 'Color'=4.0

Min Max for N Bars Martingale 2 Min Max for N Bars Martingale 2

Поиск Минимальных и Максимальных цен на заданном количестве баров. Выставление отложенных ордеров

Two iRSI in one subwindow Two iRSI in one subwindow

Два индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI) в одном подокне

cm_BuySellStopLimit cm_BuySellStopLimit

Установка отложенных ордеров при достижении ценой заданной цели

iAC iAO Two identical colors iAC iAO Two identical colors

Советник на двух индикаторах: iAC (Accelerator Oscillator) и iAO (Awesome Oscillator). Сигналом служит одновременное появление двух столбиков гистограмм одинакового цвета на обоих индикаторах