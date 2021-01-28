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MACD Four Colors - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Гистограмма iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) раскрашивается в четыре цвета - в зависимости от расположения основной и сигнальной линии:
Рис. 1. MACD Four Colors
Принцип раскрашивания:
- 'MACD' > 'Signal' && 'MACD' < 0.0 -> 'Color'=1.0
- 'MACD' > 'Signal' && 'MACD' > 0.0 -> 'Color'=2.0
- 'MACD' < 'Signal' && 'MACD' > 0.0 -> 'Color'=3.0
- 'MACD' < 'Signal' && 'MACD' < 0.0 -> 'Color'=4.0
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