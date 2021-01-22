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Bollinger Bands Fills Color N bars - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Модификация индикатора iBands (Bollinger Bands) у которого границы канала выполнены при помощи DRAW_COLOR_LINE - цветом показывается тренд. Сам тренд считается подтвержденным, если на 'Bands: trend N Bars' барах направление индикаторной линии однонаправленное. Между линиями добавлена заливка при помощи стиля рисования DRAW_FILLING.
Индикатор рекомендуется применять при ручной торговле - для визуального выделения области индикатора между границами 'Bands upper' и 'Bands lower'.
Рис. 1. Bollinger Bands Fills Color N bars
При работе с индикаторами, которые используют стиль рисования DRAW_FILLING, необходимо учитывать параметр расположения графика - чтобы стиль рисования не перекрашивал бары (картинка взята изBollinger Bands Fills)
Рис. 2. Параметр расположения графика
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