Идея индикатора

Модификация индикатора iBands (Bollinger Bands) у которого границы канала выполнены при помощи DRAW_COLOR_LINE - цветом показывается тренд. Сам тренд считается подтвержденным, если на 'Bands: trend N Bars' барах направление индикаторной линии однонаправленное. Между линиями добавлена заливка при помощи стиля рисования DRAW_FILLING.

Индикатор рекомендуется применять при ручной торговле - для визуального выделения области индикатора между границами 'Bands upper' и 'Bands lower'.





Рис. 1. Bollinger Bands Fills Color N bars

При работе с индикаторами, которые используют стиль рисования DRAW_FILLING, необходимо учитывать параметр расположения графика - чтобы стиль рисования не перекрашивал бары (картинка взята из





Рис. 2. Параметр расположения графика