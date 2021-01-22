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Индикаторы

Bollinger Bands Fills Color N bars - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2339
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Идея индикатора

Модификация индикатора iBands (Bollinger Bands) у которого границы канала выполнены при помощи DRAW_COLOR_LINE - цветом показывается тренд. Сам тренд считается подтвержденным, если на 'Bands: trend N Bars' барах направление индикаторной линии однонаправленное. Между линиями добавлена заливка при помощи стиля рисования DRAW_FILLING.

Индикатор рекомендуется применять при ручной торговле - для визуального выделения области индикатора между границами 'Bands upper' и 'Bands lower'.

Bollinger Bands Fills Color N bars

Рис. 1. Bollinger Bands Fills Color N bars

При работе с индикаторами, которые используют стиль рисования DRAW_FILLING, необходимо учитывать параметр расположения графика - чтобы стиль рисования не перекрашивал бары (картинка взята из 

Bollinger Bands Fills)

Bollinger_Bands_Fills

Рис. 2. Параметр расположения графика

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