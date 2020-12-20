Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
OHLC Previous Candle - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2712
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Описание
Индикатор не имеет индикаторных буферов. Индикатор только проводит четыре горизонтальные линии по OHLC предыдущей свечи. Каждая линия может быть настроена индивидуально: название, стиль, цвет ...
Рис. 1. OHLC Previous Candle
MultiCurrency Close All
Советник - утилита. Отслеживает прибыль по трем заданным символам. Закрывает при граничном убытке или целевой прибылиiMA crossover august
Торговая система на пересечении двух iMA (Moving Average, MA). Поиск сигнала только в момент рождения нового бара. При появлении сигнала противоположная позиция закрывается. Стоп лосс и Тейк профит динамические - по индикатору iATR (Average True Range, ATR)
First five minutes
Визуализация идеи: дневной бар зависит от первого закрытого бара на таймaрейме M5iDeMarker zone exit
Сигнал: выход индикатора iDeMarker (DeMarker, DeM) из зоны