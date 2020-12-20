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Индикаторы

OHLC Previous Candle - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2712
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Описание

Индикатор не имеет индикаторных буферов. Индикатор только проводит четыре горизонтальные линии по OHLC предыдущей свечи. Каждая линия может быть настроена индивидуально: название, стиль, цвет ...

OHLC Previous Candle

Рис. 1. OHLC Previous Candle

    MultiCurrency Close All MultiCurrency Close All

    Советник - утилита. Отслеживает прибыль по трем заданным символам. Закрывает при граничном убытке или целевой прибыли

    iMA crossover august iMA crossover august

    Торговая система на пересечении двух iMA (Moving Average, MA). Поиск сигнала только в момент рождения нового бара. При появлении сигнала противоположная позиция закрывается. Стоп лосс и Тейк профит динамические - по индикатору iATR (Average True Range, ATR)

    First five minutes First five minutes

    Визуализация идеи: дневной бар зависит от первого закрытого бара на таймaрейме M5

    iDeMarker zone exit iDeMarker zone exit

    Сигнал: выход индикатора iDeMarker (DeMarker, DeM) из зоны