Используемые индикаторы



Два индикатора iMA (Moving Average, MA) - 'Fast' и 'Slow', которые строятся на таймфрейме 'MA Fast and Slow: timeframe ('Master timeframe')' и один индикатор iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) на таймфрейме 'MACD: timeframe ('Slave timeframe')'.

Стратегия



Индикатор iMACD строится на старшем таймфрейме (по-умолчанию это H1), а два индикатора iMA - на младшем (по-умолчанию M15). Далее проверяем условия для сигналов BUY: MACD ниже нуля, а индикаторы 'Fast' и 'Slow' пересеклись снизу-вверх . Сигнал SELL зеркальный: MACD выше нуля, а индикаторы 'Fast' и 'Slow' пересеклись сверху-вниз . Сигналы проверяем только в момент рождения нового бара на меньшем таймфрейме ('Master timeframe').

Уточнения

В советнике нет ни Тейк Профит, ни Стоп Лосс ни Трейлинга. Можно иметь несколько позиций в ОДНОМ направлении. При получении сигнала ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ позиции будут закрыты: например имеем две позиции BUY, при поступлении сигнала SELL позиции BUY будут закрыты и только после этого откроется позиция SELL.

Position size management (lot calculation)

Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.

Пример сигналов

Рис. 1. Simple Dual timeframes iMA iMACD - сигнал BUY