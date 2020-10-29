Краткое описание: По Вильямсу краткосрочные экстремумы - экстремумы между барами, среднесрочные экстремумы - экстремумы между краткосрочными экстремумами, долгосрочные экстремумы - экстремумы между среднесрочными экстремумами. Здесь для краткости экстремумы первого, второго, третьего порядка.

Скрипт выводит отсортированную информацию о корреляции по всем инструментам счета.