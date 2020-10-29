Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Цвета Дней - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 9598
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Стандартный набор.
Delta3MCH
Индикатор расчета дельт треугольникаCorrStatE
Индикатор изменения коэффициента корреляции
Индикатор экстремумов по Вильямсу
Краткое описание: По Вильямсу краткосрочные экстремумы - экстремумы между барами, среднесрочные экстремумы - экстремумы между краткосрочными экстремумами, долгосрочные экстремумы - экстремумы между среднесрочными экстремумами. Здесь для краткости экстремумы первого, второго, третьего порядка.BEST CORRELATION
Скрипт выводит отсортированную информацию о корреляции по всем инструментам счета.