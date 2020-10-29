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Индикаторы

Цвета Дней - индикатор для MetaTrader 4

ROMAN KIVERIN
ROMAN KIVERIN

ROMAN KIVERIN

5 (1)
1 продукт 20 кодов 23 темы 371 комментарий
Просмотров:
9598
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
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Стандартный набор.

Delta3MCH Delta3MCH

Индикатор расчета дельт треугольника

CorrStatE CorrStatE

Индикатор изменения коэффициента корреляции

Индикатор экстремумов по Вильямсу Индикатор экстремумов по Вильямсу

Краткое описание: По Вильямсу краткосрочные экстремумы - экстремумы между барами, среднесрочные экстремумы - экстремумы между краткосрочными экстремумами, долгосрочные экстремумы - экстремумы между среднесрочными экстремумами. Здесь для краткости экстремумы первого, второго, третьего порядка.

BEST CORRELATION BEST CORRELATION

Скрипт выводит отсортированную информацию о корреляции по всем инструментам счета.