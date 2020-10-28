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Индикаторы

CorrStatE - индикатор для MetaTrader 4

VLADISLAV AKINDINOV
VLADISLAV AKINDINOV

VLADISLAV AKINDINOV

4.1 (10)
28 продуктов 5 кодов 24 комментария
Просмотров:
5414
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор рисует график изменения коэффициента корреляции двух заданных инструментов. Задается период расчета корреляции, период перерасчета и количество периодов перерасчета. Каждый бар ценового графика, на котором установлен индикатор, соответствует одному периоду перерасчета. Так же рисует линии максимума и минимума коэффициента корреляции.



cm Lines cm Lines

Советник открывает позиции по трендовым линиям. На графике кнопки – buy, sell, sl, tp они определяют наличие соответствующих линий

TestCorr28 TestCorr28

Расчет корреляции

Delta3MCH Delta3MCH

Индикатор расчета дельт треугольника

Цвета Дней Цвета Дней

Добавление цветов по дням недели