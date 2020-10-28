Индикатор рисует график изменения коэффициента корреляции двух заданных инструментов. Задается период расчета корреляции, период перерасчета и количество периодов перерасчета. Каждый бар ценового графика, на котором установлен индикатор, соответствует одному периоду перерасчета. Так же рисует линии максимума и минимума коэффициента корреляции.







