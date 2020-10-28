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CorrStatE - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор рисует график изменения коэффициента корреляции двух заданных инструментов. Задается период расчета корреляции, период перерасчета и количество периодов перерасчета. Каждый бар ценового графика, на котором установлен индикатор, соответствует одному периоду перерасчета. Так же рисует линии максимума и минимума коэффициента корреляции.
cm Lines
Советник открывает позиции по трендовым линиям. На графике кнопки – buy, sell, sl, tp они определяют наличие соответствующих линийTestCorr28
Расчет корреляции
Delta3MCH
Индикатор расчета дельт треугольникаЦвета Дней
Добавление цветов по дням недели