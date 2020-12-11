Для более быстрого подбора пар написал скрипт BEST CORRELATION

Он перебирает все пары, вычисляет у них корреляцию и выводит отсортированную информацию.

Вам достаточно выбрать наиболее подходящие по торговым условиям пары





Зеленым выделены пары с положительной (прямой) корреляцией выше заданного порога

Красным выделены пары с отрицательной (обратной) корреляцией выше заданного порога