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BEST CORRELATION - скрипт для MetaTrader 4
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Для более быстрого подбора пар написал скрипт BEST CORRELATION
Он перебирает все пары, вычисляет у них корреляцию и выводит отсортированную информацию.
Вам достаточно выбрать наиболее подходящие по торговым условиям пары
Зеленым выделены пары с положительной (прямой) корреляцией выше заданного порога
Красным выделены пары с отрицательной (обратной) корреляцией выше заданного порога
Краткое описание: По Вильямсу краткосрочные экстремумы - экстремумы между барами, среднесрочные экстремумы - экстремумы между краткосрочными экстремумами, долгосрочные экстремумы - экстремумы между среднесрочными экстремумами. Здесь для краткости экстремумы первого, второго, третьего порядка.Цвета Дней
Добавление цветов по дням недели
Индикатор показывающий дивергенциюTrailing 2SL
Трал с двумя уровнями стопа. И с установкой ТП