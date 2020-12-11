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BEST CORRELATION - скрипт для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Vladimir Khlystov

Vladimir Khlystov

3.8 (31)
Я программист MQL (терминалы MT4 и MT5)
Если Вас интересует автоторговля на форекс, то я могу Вам предложить готовые продукты или написать для Вас робота по Вашей стратегии.
мой сайт
https://cmillion.ru
36 продуктов 192 кода 1 тема 1099 комментариев
Просмотров:
4738
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Для более быстрого подбора пар написал скрипт BEST CORRELATION

Он перебирает все пары, вычисляет у них корреляцию и выводит отсортированную информацию.

Вам достаточно выбрать наиболее подходящие по торговым условиям пары


Зеленым выделены пары с положительной (прямой) корреляцией выше заданного порога 

Красным выделены пары с отрицательной (обратной) корреляцией выше заданного порога

    Индикатор экстремумов по Вильямсу Индикатор экстремумов по Вильямсу

    Краткое описание: По Вильямсу краткосрочные экстремумы - экстремумы между барами, среднесрочные экстремумы - экстремумы между краткосрочными экстремумами, долгосрочные экстремумы - экстремумы между среднесрочными экстремумами. Здесь для краткости экстремумы первого, второго, третьего порядка.

    Цвета Дней Цвета Дней

    Добавление цветов по дням недели

    Divergence Divergence

    Индикатор показывающий дивергенцию

    Trailing 2SL Trailing 2SL

    Трал с двумя уровнями стопа. И с установкой ТП