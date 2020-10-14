Индикатор расчета коэффициента корреляции между 28-ю парами инструментов, состоящих из 8-ми основных валют "JPY", "CHF", "CAD", "USD", "NZD", "AUD", "GBP", "EUR". Можно задать одну валюту-фильтр, которая должна присутствовать в рассчитываемых парах, количество расчетных баров, период перерасчета, таймфрейм расчета, максимальное количество выводимых пар инструментов в столбце, смещение таблицы по горизонтали и вертикали. Пары инструментов сортируются по убыванию коэффициента корреляции.



