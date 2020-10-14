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Индикаторы

TestCorr28 - индикатор для MetaTrader 4

VLADISLAV AKINDINOV
VLADISLAV AKINDINOV

VLADISLAV AKINDINOV

4.1 (10)
28 продуктов 5 кодов 24 комментария
Просмотров:
6371
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор расчета коэффициента корреляции между 28-ю парами инструментов, состоящих из 8-ми основных валют "JPY", "CHF", "CAD", "USD", "NZD", "AUD", "GBP", "EUR". Можно задать одну валюту-фильтр, которая должна присутствовать в рассчитываемых парах, количество расчетных баров, период перерасчета, таймфрейм расчета, максимальное количество выводимых пар инструментов в столбце, смещение таблицы по горизонтали и вертикали. Пары инструментов сортируются по убыванию коэффициента корреляции.


    TestHours4 TestHours4

    Сбор статистики движения цены по часам

    Price Bid Price Bid

    Отображение цены Bid.

    cm Lines cm Lines

    Советник открывает позиции по трендовым линиям. На графике кнопки – buy, sell, sl, tp они определяют наличие соответствующих линий

    CorrStatE CorrStatE

    Индикатор изменения коэффициента корреляции