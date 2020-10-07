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Price Bid - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор отображает цену Bid в виде правой ценовой метки.
Настройки индикатора:
- _clr - цвет ценовой метки
- _width - размер ценовой метки
Time Buy Sell
Советник открывает противоположные позиции в заданное времяюВыгрузка котировок (баров D1, W1, MN1) по всем инструментам в файлы csv. Uploading quotes (bars D1, W1, MN1) for all instruments to csv files
Скрипт выгружает бары D1, W1, MN1 по всем инструментам в отдельные файлы csv в папку - FolderName = "Bars". The script unloads bars D1, W1, MN1 for all instruments into separate csv files in the folder - FolderName = 'Bars'.
TestHours4
Сбор статистики движения цены по часамTestCorr28
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