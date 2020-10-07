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Индикаторы

Price Bid - индикатор для MetaTrader 4

Iurii Tokman
Iurii Tokman

Iurii Tokman

4.6 (52)
Авторские работы для автоматизации торговли на рынке форекс - советники, эксперты, торговые роботы, индикаторы, торговые стратегии, скрипты, функции, библиотеки.
Предоставляю возможность создания программ с использованием языка программирования mql4 и mql5 для торговых платформ metatrader.
86 продуктов 188 кодов 36 тем 2060 комментариев
Просмотров:
4629
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Индикатор отображает цену Bid  в виде правой ценовой метки.

Настройки индикатора:

  • _clr - цвет ценовой метки
  •  _width - размер ценовой метки


    Time Buy Sell Time Buy Sell

    Советник открывает противоположные позиции в заданное времяю

    Выгрузка котировок (баров D1, W1, MN1) по всем инструментам в файлы csv. Uploading quotes (bars D1, W1, MN1) for all instruments to csv files Выгрузка котировок (баров D1, W1, MN1) по всем инструментам в файлы csv. Uploading quotes (bars D1, W1, MN1) for all instruments to csv files

    Скрипт выгружает бары D1, W1, MN1 по всем инструментам в отдельные файлы csv в папку - FolderName = "Bars". The script unloads bars D1, W1, MN1 for all instruments into separate csv files in the folder - FolderName = 'Bars'.

    TestHours4 TestHours4

    Сбор статистики движения цены по часам

    TestCorr28 TestCorr28

    Расчет корреляции