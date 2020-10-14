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Индикаторы

TestHours4 - индикатор для MetaTrader 4

VLADISLAV AKINDINOV
VLADISLAV AKINDINOV

VLADISLAV AKINDINOV

4.1 (10)
28 продуктов 5 кодов 24 комментария
Просмотров:
8156
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор сборщик статистики за заданное количество дней сколько пунктов в каждом часе прошла цена графика инструмента либо от Open до Close, либо от  Open до Low или High с возможностью вычисления среднего значения и разницы между положительным и отрицательным значениями. Есть возможность выбора конкретного дня недели или в автоматическом режиме.

    Price Bid Price Bid

    Отображение цены Bid.

    Time Buy Sell Time Buy Sell

    Советник открывает противоположные позиции в заданное времяю

    TestCorr28 TestCorr28

    Расчет корреляции

    cm Lines cm Lines

    Советник открывает позиции по трендовым линиям. На графике кнопки – buy, sell, sl, tp они определяют наличие соответствующих линий