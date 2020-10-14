Индикатор сборщик статистики за заданное количество дней сколько пунктов в каждом часе прошла цена графика инструмента либо от Open до Close, либо от Open до Low или High с возможностью вычисления среднего значения и разницы между положительным и отрицательным значениями. Есть возможность выбора конкретного дня недели или в автоматическом режиме.