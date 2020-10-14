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TestHours4 - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор сборщик статистики за заданное количество дней сколько пунктов в каждом часе прошла цена графика инструмента либо от Open до Close, либо от Open до Low или High с возможностью вычисления среднего значения и разницы между положительным и отрицательным значениями. Есть возможность выбора конкретного дня недели или в автоматическом режиме.
Price Bid
Отображение цены Bid.Time Buy Sell
Советник открывает противоположные позиции в заданное времяю
TestCorr28
Расчет корреляцииcm Lines
Советник открывает позиции по трендовым линиям. На графике кнопки – buy, sell, sl, tp они определяют наличие соответствующих линий