Скрипт выгружает бары D1, W1, MN1 по всем инструментам в отдельные файлы csv в папку - FolderName = "Bars". The script unloads bars D1, W1, MN1 for all instruments into separate csv files in the folder - FolderName = 'Bars'.

Скрипт для подбора коррелирующих пар