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Time Buy Sell - эксперт для MetaTrader 4
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Выгрузка котировок (баров D1, W1, MN1) по всем инструментам в файлы csv. Uploading quotes (bars D1, W1, MN1) for all instruments to csv files
Скрипт выгружает бары D1, W1, MN1 по всем инструментам в отдельные файлы csv в папку - FolderName = "Bars". The script unloads bars D1, W1, MN1 for all instruments into separate csv files in the folder - FolderName = 'Bars'.CORR
Скрипт для подбора коррелирующих пар
Price Bid
Отображение цены Bid.TestHours4
Сбор статистики движения цены по часам