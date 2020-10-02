Данная библиотека Вам пригодится, когда Вам необходимы несколько таймеров с независимой обработкой и неконфликтующие между собой.

Для работы с данной библиотекой важно запомнить следующие правила:

В теле вашей программы не должно быть функции OnTimer , т.к. эта функция уже присутствует в файле Timer.mqh. Начиная с версии 1.08 это можно отключить — см. раздел «Свой OnTimer» ниже.

, т.к. эта функция уже присутствует в файле Timer.mqh. Начиная с версии 1.08 это можно отключить — см. раздел «Свой OnTimer» ниже. Не надо создавать никаких экземпляров класса CTimer, т.к. один экземпляр уже создан с именем " timers ". Этого будет достаточно.

". Этого будет достаточно. Время периодичности каждого таймера задается в миллисекундах, а не в секундах.

Каждому таймеру задается собственная функция обработки.

Одна функция обработки событий таймера может принадлежать разным таймерам с разной периодичностью. А вот повторный вызов NewTimer с той же функцией и тем же периодом нового таймера не создаст: это считается дубликатом, и NewTimer вернёт 0. Если OnInit у вас отрабатывает дважды, второй таймер именно поэтому и не появляется.

периодичностью. А вот повторный вызов NewTimer с той же функцией нового таймера не создаст: это считается дубликатом, и NewTimer вернёт 0. Если OnInit у вас отрабатывает дважды, второй таймер именно поэтому и не появляется. Первый вызов обработчика происходит через заданный период , а не сразу в момент создания таймера. До версии 1.07 было наоборот.

, а не сразу в момент создания таймера. До версии 1.07 было наоборот. Если у вас до использования этой библиотеки был уже настроенный таймер и Вы его хотите сохранить в виде одного из таймеров, то :

1. Переименуйте функцию OnTimer , например, в OnTimer1

2. Функцию EventSetMillisecondTimer или EventSetTimer замените на:

- EventSetMillisecondTimer(500); -> timers.NewTimer(500, OnTimer1);

- EventSetTimer(2); -> timers.NewTimer(2000, OnTimer1); // 2 сек = 2000 миллисекунд

3. Функцию EventKillTimer(); замените на timers.KillTimer(OnTimer1);



Если Вам нужны несколько независимых бесконфликтных таймеров, то необходимо сделать следующее:

1. Включите в свою программу класс CTimer:

#include <Semko\Timer.mqh>

2. Создайте функции-обработчики необходимых таймеров формата void AnyNameFunction() {....}

например с такими именами(функции OnTimer не должно быть):

void Timer1() {x1++;} void Timer2() {x2++;} void Timer3() {x3++;}

3. Когда вам необходимо создать и запустить таймер, сделайте так из любого места:

timers.NewTimer( 500 , Timer1); timers.NewTimer( 1000 , Timer2); timers.NewTimer( 2000 , Timer3);

4. Когда вам таймер больше не нужен, убейте его:

timers.KillTimer(Timer1); или timers.KillTimer( 500 , Timer1);

Снимать таймер можно откуда угодно, в том числе из самого обработчика — таймер вправе убить сам себя, и вправе убить заодно несколько соседних. С версии 1.08 снятое помечается и убирается уже после обхода, поэтому ни один таймер при этом не проскочит мимо текущего прохода.

Вы можете узнать сколько запущено таймеров в данный момент с помощью функции

timers.GetN()

Одноразовый таймер (с версии 1.08)

Когда нужно не «каждые N миллисекунд», а «один раз через N миллисекунд», заводите таймер через SetTimeout. Он вызовет обработчик один раз и снимется сам — убивать его из обработчика не нужно:

timers.SetTimeout( 500 , Delayed);

Проверки на дубликаты у SetTimeout нет: одноразовых таймеров с одной и той же функцией и одним и тем же сроком можно завести сколько угодно.

Свой OnTimer (с версии 1.08)

По умолчанию библиотека объявляет OnTimer сама, и своего в программе быть не должно. Если он всё же нужен — например, программа получает события таймера ещё от чего-то — определите TIMER_CUSTOM_ONTIMER до подключения файла и позовите timers.OnTimer() из своего обработчика:

#define TIMER_CUSTOM_ONTIMER #include <Semko\Timer.mqh> void OnTimer () { timers.OnTimer(); }

Все доступные функции

uint NewTimer( int milliseconds, TFuncTimer fun); uint SetTimeout( int milliseconds, TFuncTimer fun); void KillTimer(TFuncTimer fun); void KillTimer( int milliseconds, TFuncTimer fun); void KillTimer( uint id); void NewPeriod( int old_milliseconds, TFuncTimer fun, int new_milliseconds); void NewPeriod(TFuncTimer fun, int new_milliseconds); uint GetN(); int GetLost( int milliseconds, TFuncTimer fun); int GetNbyStart( uint id);

Дескриптор, который возвращает NewTimer — это просто уникальный номер таймера. Он нужен, если одну и ту же функцию обслуживают несколько таймеров и снять требуется вполне определённый: тогда KillTimer(id) точнее, чем KillTimer(fun) или KillTimer(ms, fun).





Пример тестового кода:

#property indicator_chart_window #include <Semko\Timer.mqh> class CTestTimer { private : int x; public : int GetX() { return x;}; CTestTimer() {x= 0 ;}; ~CTestTimer() {}; void Timer() {x++;}; }; int x1= 0 ; int x2= 0 ; int x3= 0 ; CTestTimer X; int OnInit () { timers.NewTimer( 500 , Timer1); timers.NewTimer( 700 , Timer2); timers.NewTimer( 900 , Timer3); timers.NewTimer( 1100 ,Timer4); timers.NewTimer( 100 , Timer5); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { Comment ( "" ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { return (rates_total); } void Timer1() { x1++; if (x1== 10 ) timers.KillTimer(Timer1); } void Timer2() { x2++; if (x2== 10 ) timers.KillTimer(Timer2); } void Timer3() { x3++; if (x3== 10 ) timers.KillTimer(Timer3); } void Timer4() { X.Timer(); if (X.GetX()== 10 ) timers.KillTimer(Timer4); } void Timer5() { if (X.GetX()== 10 ) timers.KillTimer(Timer5); Comment ( "x1=" + string (x1)+ "

x2=" + string (x2)+ "

x3=" + string (x3)+ "

x4=" + string (X.GetX())+ "

Всего таймеров - " + string (timers.GetN())); }

О минимальном шаге таймера

Важно помнить, что хоть таймер и задается в миллисекундах, минимальный шаг таймера это 15.625 миллисекунды (1/64 секунды).

Т.е. если Вы задали таймер 1 миллисекунду, реально событие таймера будет происходить не 1000 раз в секунду, а 64 раза в секунду.

Отсюда два следствия, о которых стоит помнить:

Момент срабатывания округляется вверх до ближайшего системного тика, поэтому опоздание до 15.625 мс — это норма , а не признак загруженного потока. При этом ошибка не накапливается: расписание привязано к моменту создания таймера, а не к предыдущему срабатыванию, так что за сутки таймер никуда не уедет.

, а не признак загруженного потока. При этом ошибка не накапливается: расписание привязано к моменту создания таймера, а не к предыдущему срабатыванию, так что за сутки таймер никуда не уедет. Период мельче шага раздувает счётчик GetLost. При периоде 1 мс каждый системный тик пропускает около пятнадцати расчётных срабатываний, и GetLost покажет тысячи «потерь», хотя программа ни в чём не виновата — это физический предел, а не её загруженность. Ставить период меньше 16 мс смысла нет.

Пропущенные срабатывания не отыгрываются пачкой: если поток был занят и прошло пять периодов, обработчик вызовется один раз, а остальные четыре лягут в GetLost. Так что GetLost — это именно диагностика загрузки, а не счётчик отложенных вызовов.

История версий

1.08 — добавлен одноразовый таймер SetTimeout. Снятие таймера больше не перекладывает массив во время обхода: обработчик, снявший сразу несколько таймеров, ронял один из них мимо текущего прохода. Объявление OnTimer можно отключить через TIMER_CUSTOM_ONTIMER.

— добавлен одноразовый таймер SetTimeout. Снятие таймера больше не перекладывает массив во время обхода: обработчик, снявший сразу несколько таймеров, ронял один из них мимо текущего прохода. Объявление OnTimer можно отключить через TIMER_CUSTOM_ONTIMER. 1.07 — GetTickCount заменён на GetTickCount64. 32-битный счётчик переполняется через 49.7 суток, и таймер после этого замолкал не на один цикл, а навсегда: на круглосуточно работающем терминале это рано или поздно случалось гарантированно. Первый вызов обработчика перенесён на конец первого периода — раньше он происходил сразу при создании таймера. KillTimer перестал пропускать дубликаты. Дескриптором таймера стал собственный счётчик, а не момент создания: два таймера, созданные в одну миллисекунду, раньше были неразличимы. Период меньше 1 мс больше не приводит к делению на ноль.

Благодарю Dzmitry Kokhanau за замечания, с которых началась эта версия.

— GetTickCount заменён на GetTickCount64. 32-битный счётчик переполняется через 49.7 суток, и таймер после этого замолкал не на один цикл, а навсегда: на круглосуточно работающем терминале это рано или поздно случалось гарантированно. Первый вызов обработчика перенесён на конец первого периода — раньше он происходил сразу при создании таймера. KillTimer перестал пропускать дубликаты. Дескриптором таймера стал собственный счётчик, а не момент создания: два таймера, созданные в одну миллисекунду, раньше были неразличимы. Период меньше 1 мс больше не приводит к делению на ноль. Благодарю за замечания, с которых началась эта версия. 1.06 — добавлена проверка обработчика на NULL перед вызовом. NewTimer стал возвращать дескриптор. Добавлены KillTimer(id), GetNbyStart(id) и второй вариант NewPeriod.

TimerNew — следующая ветка

Параллельно с 1.x существует версия 2.0 в отдельном файле TimerNew.mqh. Она не заменяет эту библиотеку и ничего в ней не ломает — переходить на неё имеет смысл, если нужно что-то из следующего:

OnTimer остаётся за вами. Библиотека его не объявляет, вы пишете одну строку сами.

Библиотека его не объявляет, вы пишете одну строку сами. Обработчиком может быть объект , а не только свободная функция. Указателя на метод в MQL5 нет, поэтому в 1.x класс не мог завести таймер «на себя» — приходилось держать функцию снаружи. В 2.0 достаточно реализовать интерфейс ITimerHandler.

, а не только свободная функция. Указателя на метод в MQL5 нет, поэтому в 1.x класс не мог завести таймер «на себя» — приходилось держать функцию снаружи. В 2.0 достаточно реализовать интерфейс ITimerHandler. Обработчик может узнать, какой таймер сработал — есть вариант с параметром id, и одна функция обслуживает несколько таймеров.

— есть вариант с параметром id, и одна функция обслуживает несколько таймеров. Штатный таймер взводится на срок до ближайшего события , а не намертво на 15 мс. Единственный таймер с периодом 10 минут в 1.x будит поток 66 раз в секунду — сорок тысяч холостых пробуждений на одно полезное.

, а не намертво на 15 мс. Единственный таймер с периодом 10 минут в 1.x будит поток 66 раз в секунду — сорок тысяч холостых пробуждений на одно полезное. Есть пауза, смена периода на лету и снятие всех таймеров объекта разом.

Если же вам достаточно нескольких периодических функций — оставайтесь на 1.x, она проще и проверена временем.