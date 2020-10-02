Индикатор строит скользящую среднюю на основе однопроходного он-лайн алгоритма.

EWMA(t) = a * Price(t) + (1 - a) * EWMA(t-1)

Отличается высоким быстродействием за счет минимизации расчетов.

Имеет один входной параметр - Alfa. Значение параметра лежит в пределах от 0 до 1.

Чем ближе значение к 1, тем сильнее влияние текущей цены на значение индикатора.

Величину Alfa можно определять исходя из формулы:

a = 2 / (n + 1), где



a - Alfa,

n - период сглаживания скользящей средней.











