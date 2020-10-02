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Exponential Weighted Moving Average - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор строит скользящую среднюю на основе однопроходного он-лайн алгоритма.
EWMA(t) = a * Price(t) + (1 - a) * EWMA(t-1)
Отличается высоким быстродействием за счет минимизации расчетов.
Имеет один входной параметр - Alfa. Значение параметра лежит в пределах от 0 до 1.
Чем ближе значение к 1, тем сильнее влияние текущей цены на значение индикатора.
Величину Alfa можно определять исходя из формулы:
a = 2 / (n + 1), где
a - Alfa,
n - период сглаживания скользящей средней.
Opened Positions
Утилита: суммарная информация по позициямBenchmark
Измерение времени выполнения функций/методов, выражений и частей кода.
Multi Timer
Простой класс, который пригодится, когда Вам необходимы несколько таймеров с независимой обработкой и неконфликтующие между собой.Area Chart
Индикатор меняет вид графика