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Индикаторы

Exponential Weighted Moving Average - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Mikhailov
Vladimir Mikhailov

Vladimir Mikhailov

4.1 (15)
4 продукта 5 кодов 5 тем 107 комментариев
Просмотров:
2025
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
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Индикатор строит скользящую среднюю на основе однопроходного он-лайн алгоритма.

EWMA(t) = a * Price(t) + (1 - a) * EWMA(t-1)

Отличается высоким быстродействием за счет минимизации расчетов.
Имеет один входной параметр - Alfa. Значение параметра лежит в пределах от 0 до 1.
Чем ближе значение к 1, тем сильнее влияние текущей цены на значение индикатора.

Величину Alfa можно определять исходя из формулы:

a = 2 / (n + 1), где

a - Alfa,
n - период сглаживания скользящей средней.


EWMA


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