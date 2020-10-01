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Индикаторы

Opened Positions - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2562
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
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Утилита Opened Positions

Индикатор-утилита отображает информацию по позициям BUY и SELL

  • общую информацию по позициям BUY: общее количество и общий объем
    • пять первых позиций BUY: тикет и объем
  • общую информацию по позициям SELL: общее количество и общий объем
    • пять первых позиций SELL: тикет и объем

Opened Positions

Рис. 1. Opened Positions

Benchmark Benchmark

Измерение времени выполнения функций/методов, выражений и частей кода.

OneSayStreet OneSayStreet

Стратегия по двум индикаторам: MA и RVI

Exponential Weighted Moving Average Exponential Weighted Moving Average

Exponential Weighted Moving Average - экспоненциально взвешенная скользящая средняя (EWMA).

Multi Timer Multi Timer

Простой класс, который пригодится, когда Вам необходимы несколько таймеров с независимой обработкой и неконфликтующие между собой.