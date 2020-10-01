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Opened Positions - индикатор для MetaTrader 5
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Утилита Opened Positions
Индикатор-утилита отображает информацию по позициям BUY и SELL
- общую информацию по позициям BUY: общее количество и общий объем
- пять первых позиций BUY: тикет и объем
- общую информацию по позициям SELL: общее количество и общий объем
- пять первых позиций SELL: тикет и объем
Рис. 1. Opened Positions
Benchmark
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