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CORR - скрипт для MetaTrader 4
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gbpusd M5 571 17.09.20
Exported on 17.09.2020 from Forex Strategy Builder Professional, v3.8.8MovingAveragesTS
Библиотека значительно облегчит вычисление различных скользящих средних. Кроме того, MovingAveragesTS.mqh облегчит переход трейдера, программиста на MetaTrader 5
Выгрузка котировок (баров D1, W1, MN1) по всем инструментам в файлы csv. Uploading quotes (bars D1, W1, MN1) for all instruments to csv files
Скрипт выгружает бары D1, W1, MN1 по всем инструментам в отдельные файлы csv в папку - FolderName = "Bars". The script unloads bars D1, W1, MN1 for all instruments into separate csv files in the folder - FolderName = 'Bars'.Time Buy Sell
Советник открывает противоположные позиции в заданное времяю