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CORR - скрипт для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Vladimir Khlystov

Vladimir Khlystov

3.8 (31)
Я программист MQL (терминалы MT4 и MT5)
Если Вас интересует автоторговля на форекс, то я могу Вам предложить готовые продукты или написать для Вас робота по Вашей стратегии.
мой сайт
https://cmillion.ru
36 продуктов 192 кода 1 тема 1099 комментариев
Просмотров:
5800
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Параметры


Скрипт показывает коэффициенты корреляции пар на выбранном ТФ на указанном числе свечей.

Ячейки в которых коэффициент выше заданного выделяются цветом.

Скрипт создан для подбора инструментов для советников NEW SH и BANCOMAT 

    gbpusd M5 571 17.09.20 gbpusd M5 571 17.09.20

    Exported on 17.09.2020 from Forex Strategy Builder Professional, v3.8.8

    MovingAveragesTS MovingAveragesTS

    Библиотека значительно облегчит вычисление различных скользящих средних. Кроме того, MovingAveragesTS.mqh облегчит переход трейдера, программиста на MetaTrader 5

    Выгрузка котировок (баров D1, W1, MN1) по всем инструментам в файлы csv. Uploading quotes (bars D1, W1, MN1) for all instruments to csv files Выгрузка котировок (баров D1, W1, MN1) по всем инструментам в файлы csv. Uploading quotes (bars D1, W1, MN1) for all instruments to csv files

    Скрипт выгружает бары D1, W1, MN1 по всем инструментам в отдельные файлы csv в папку - FolderName = "Bars". The script unloads bars D1, W1, MN1 for all instruments into separate csv files in the folder - FolderName = 'Bars'.

    Time Buy Sell Time Buy Sell

    Советник открывает противоположные позиции в заданное времяю