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Индикаторы

John Ehlers Discrete Fourier Transform - индикатор для MetaTrader 5

Andrei Novichkov
Andrei Novichkov

Andrei Novichkov

4.7 (24)
Разработка для MetaTrader 4 и 5, NinjaTrader 7 и 8
Переводы с Pine
Telegram: https://t.me/fxstill (Literature on cryptocurrencies, development and code)
18 продуктов 19 статей 42 кода 408 комментариев
Просмотров:
2900
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Преобразование Фурье в применении  к графикам валютных пар с построением спектрограммы. Автор - John Ehlers. Описание математики по ссылке (англ.): https://www.mesasoftware.com/papers/FourierTransformForTraders.pdf

Пример работы:

Преобразование Фурье


VIDYA Levels VIDYA Levels

Добавлены процентные уровни к индикатору iVIDyA (Variable Index Dynamic Average, VIDYA)

Symbols to Excel Symbols to Excel

Скрипт выводит в файл csv три колонки: имя символа, цена BID и цена ASK

Grid Grid

Скрипт выставляет сетку отложенных ордеров.

Three MA Arrow Three MA Arrow

Индикатор тренда на основе трёх iMA (Movinag Averga, MA).