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John Ehlers Discrete Fourier Transform - индикатор для MetaTrader 5
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Преобразование Фурье в применении к графикам валютных пар с построением спектрограммы. Автор - John Ehlers. Описание математики по ссылке (англ.): https://www.mesasoftware.com/papers/FourierTransformForTraders.pdf
Пример работы:
VIDYA Levels
Добавлены процентные уровни к индикатору iVIDyA (Variable Index Dynamic Average, VIDYA)Symbols to Excel
Скрипт выводит в файл csv три колонки: имя символа, цена BID и цена ASK
Grid
Скрипт выставляет сетку отложенных ордеров.Three MA Arrow
Индикатор тренда на основе трёх iMA (Movinag Averga, MA).