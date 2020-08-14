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AO Three Patterns - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Показать три сигнала индикатора iAO (Awesome Oscillator) - сигнал 'Блюдце', сигнал 'Пересечение нулевой линии' и сигнал 'Два пика'. Все сигналы выполнены на базе графического стиля DRAW_ARROW, плюс также рисуется сама гистограмма индикатора AO.
Рис. 1. AO Three Patterns (общий вид, не все сигналы поместились на картинку)
Индикатор не перерисовыватеся, так как проверяет сигналы только по сформировавшимся барам.
Стратегия по индикатору iAO (Awesome Oscillator) с мартингейлом.ROC Dual
Два индикатора 'ROC' в одном подокне.
Включаемый файл 'History Deals and Orders.mqh' позволяет выводить на печать или в файл абсолютно все свойства для сделок и ордеров из торговой истории в заданном временном интервалеAO Three Patterns EA
Торговая стратегия по пользовательскому индикатору 'AO Three Patterns'