Идея индикатора

Показать три сигнала индикатора iAO (Awesome Oscillator) - сигнал 'Блюдце', сигнал 'Пересечение нулевой линии' и сигнал 'Два пика'. Все сигналы выполнены на базе графического стиля DRAW_ARROW, плюс также рисуется сама гистограмма индикатора AO.





Рис. 1. AO Three Patterns (общий вид, не все сигналы поместились на картинку)

Индикатор не перерисовыватеся, так как проверяет сигналы только по сформировавшимся барам.