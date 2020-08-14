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Индикаторы

AO Three Patterns - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2970
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Идея индикатора

Показать три сигнала индикатора iAO (Awesome Oscillator) - сигнал 'Блюдце', сигнал 'Пересечение нулевой линии' и сигнал 'Два пика'. Все сигналы выполнены на базе графического стиля DRAW_ARROW, плюс также рисуется сама гистограмма индикатора AO.

AO Three Patterns

Рис. 1. AO Three Patterns (общий вид, не все сигналы поместились на картинку)

Индикатор не перерисовыватеся, так как проверяет сигналы только по сформировавшимся барам.

    Simple iAO Martingale Simple iAO Martingale

    Стратегия по индикатору iAO (Awesome Oscillator) с мартингейлом.

    ROC Dual ROC Dual

    Два индикатора 'ROC' в одном подокне.

    History Deals and Orders History Deals and Orders

    Включаемый файл 'History Deals and Orders.mqh' позволяет выводить на печать или в файл абсолютно все свойства для сделок и ордеров из торговой истории в заданном временном интервале

    AO Three Patterns EA AO Three Patterns EA

    Торговая стратегия по пользовательскому индикатору 'AO Three Patterns'