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Индикаторы

ROC Dual - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1988
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Идея индикатора

Индикатор отображает сразу два пользовательских индикатора 'ROC' с разными периодами усреднения в одном подокне. Индикатор 'ROC' идёт в стандартной поставке терминала.

ROC Dual

Рис. 1. ROC Dual

    iFractals iAMA iFractals iAMA

    Стратегия на двух индикаторах. iAMA (Adaptive Moving Average, AMA) используется в качестве трендового. А по iFractals (Fractals) получаем сигналы на откатах

    MA trend MultiTimeframe MA trend MultiTimeframe

    Мультитаймфреймовый индикатор iMA (Moving Average)

    Simple iAO Martingale Simple iAO Martingale

    Стратегия по индикатору iAO (Awesome Oscillator) с мартингейлом.

    AO Three Patterns AO Three Patterns

    Три сигнала индикатора iAO (Awesome Oscillator)