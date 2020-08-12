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ROC Dual - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Индикатор отображает сразу два пользовательских индикатора 'ROC' с разными периодами усреднения в одном подокне. Индикатор 'ROC' идёт в стандартной поставке терминала.
Рис. 1. ROC Dual
iFractals iAMA
Стратегия на двух индикаторах. iAMA (Adaptive Moving Average, AMA) используется в качестве трендового. А по iFractals (Fractals) получаем сигналы на откатахMA trend MultiTimeframe
Мультитаймфреймовый индикатор iMA (Moving Average)
Simple iAO Martingale
Стратегия по индикатору iAO (Awesome Oscillator) с мартингейлом.AO Three Patterns
Три сигнала индикатора iAO (Awesome Oscillator)