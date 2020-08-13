Simple iAO Martingale

Идея торговой стратегии

Торговать по сигналу 'Блюдце' индикатора iAO (Awesome Oscillator), при убыточном закрытии сделки включается мартингейл. Сигнал проверяется только в момент рождения нового бара. Трейлинга нет. Первоначальный объём позиции задаётся как количество минимальных лотов. Торговый временной интервал также отсутствует. Разрешены все сделки: и BUY и SELL.





Торговый сигнал:









Рис. 1. Сигнал 'Блюдце'





Особенности:

Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму (' Working timeframe ')

') На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру ' Only one positions ')

') Параметр 'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинга

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.

'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс и Тейк профит. Может быть 'Pips (1.00045-1.00055=1 pips)' или 'Points (1.00045-1.00055=10 points)'.

Position size management (lot calculation)

Лот задаётся как количество минимальных лотов.

Martingale:

Управление мартингейлом. 'Targeted Profit' - цель прибыли. По достижении все позиции закрываются. 'Coefficient' - коэффициент увеличения следующей позиции, если предыдущая была убыточная. 'Max Volume' - ограничение максимального расчётного объёма, при достижении лот сбрасывается, а все позиции закрываются. 'Close All and Stop if Max Volume' - при значении 'true' и достижении максимального объёма все позиции закрываются и советник останавливает торговлю.

Additional features:

'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.