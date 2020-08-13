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Simple iAO Martingale - эксперт для MetaTrader 5
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Идея торговой стратегии
Торговать по сигналу 'Блюдце' индикатора iAO (Awesome Oscillator), при убыточном закрытии сделки включается мартингейл. Сигнал проверяется только в момент рождения нового бара. Трейлинга нет. Первоначальный объём позиции задаётся как количество минимальных лотов. Торговый временной интервал также отсутствует. Разрешены все сделки: и BUY и SELL.
Торговый сигнал:
Рис. 1. Сигнал 'Блюдце'
Особенности:
- Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
- На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру 'Only one positions')
- Параметр 'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинга
Теперь подробнее по каждой группе параметров:
Trading settings:
'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.
'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс и Тейк профит. Может быть 'Pips (1.00045-1.00055=1 pips)' или 'Points (1.00045-1.00055=10 points)'.
Position size management (lot calculation)
Лот задаётся как количество минимальных лотов.
Martingale:
Управление мартингейлом. 'Targeted Profit' - цель прибыли. По достижении все позиции закрываются. 'Coefficient' - коэффициент увеличения следующей позиции, если предыдущая была убыточная. 'Max Volume' - ограничение максимального расчётного объёма, при достижении лот сбрасывается, а все позиции закрываются. 'Close All and Stop if Max Volume' - при значении 'true' и достижении максимального объёма все позиции закрываются и советник останавливает торговлю.
Additional features:
'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.
Два индикатора 'ROC' в одном подокне.iFractals iAMA
Стратегия на двух индикаторах. iAMA (Adaptive Moving Average, AMA) используется в качестве трендового. А по iFractals (Fractals) получаем сигналы на откатах
Три сигнала индикатора iAO (Awesome Oscillator)History Deals and Orders
Включаемый файл 'History Deals and Orders.mqh' позволяет выводить на печать или в файл абсолютно все свойства для сделок и ордеров из торговой истории в заданном временном интервале