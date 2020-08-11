Идея индикатора

На одном графике показать значения индикаторов iMA (Moving Average) сразу с трёх таймфреймов. В окне 'Data Window' отображаются названия заданных таймреймов.

Ограничение: текущий таймфрейм не может быть больше ни одного из заданных ('MA 0: timeframe' или 'MA 1: timeframe' или 'MA 2: timeframe').





Рис. 1. MA trend MultiTimeframe