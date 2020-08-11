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Индикаторы

MA trend MultiTimeframe - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2674
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Идея индикатора

На одном графике показать значения индикаторов iMA (Moving Average) сразу с трёх таймфреймов. В окне 'Data Window' отображаются названия заданных таймреймов.

Ограничение: текущий таймфрейм не может быть больше ни одного из заданных ('MA 0: timeframe' или 'MA 1: timeframe' или 'MA 2: timeframe').

MA trend MultiTimeframe

Рис. 1. MA trend MultiTimeframe

    Fractals Channel Fractals Channel

    На основе индикатора iFractals (Fractals) построить канал

    Open Level Open Level

    Отобразить цену открытия бара на указанном таймфрейме

    iFractals iAMA iFractals iAMA

    Стратегия на двух индикаторах. iAMA (Adaptive Moving Average, AMA) используется в качестве трендового. А по iFractals (Fractals) получаем сигналы на откатах

    ROC Dual ROC Dual

    Два индикатора 'ROC' в одном подокне.