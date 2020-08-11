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MA trend MultiTimeframe - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
На одном графике показать значения индикаторов iMA (Moving Average) сразу с трёх таймфреймов. В окне 'Data Window' отображаются названия заданных таймреймов.
Ограничение: текущий таймфрейм не может быть больше ни одного из заданных ('MA 0: timeframe' или 'MA 1: timeframe' или 'MA 2: timeframe').
Рис. 1. MA trend MultiTimeframe
Fractals Channel
На основе индикатора iFractals (Fractals) построить каналOpen Level
Отобразить цену открытия бара на указанном таймфрейме
iFractals iAMA
Стратегия на двух индикаторах. iAMA (Adaptive Moving Average, AMA) используется в качестве трендового. А по iFractals (Fractals) получаем сигналы на откатахROC Dual
Два индикатора 'ROC' в одном подокне.