Идея индикатора

Отобразить цену Open бара на таймфрейме 'Timeframe'.

Ограничение: параметр 'Timeframe' не может быть меньше текущего таймфрейма графика.





Рис. 1. Open Level

В окне 'Data Window' индикатор отображается как 'Символ' + 'текущий таймфрейм' + 'тип цены' (тип цены всегда Open).