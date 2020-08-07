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Индикаторы

Open Level - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2124
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Идея индикатора

Отобразить цену Open бара на таймфрейме 'Timeframe'.

Ограничение: параметр 'Timeframe' не может быть меньше текущего таймфрейма графика.

Open Level

Рис. 1. Open Level

В окне 'Data Window' индикатор отображается как 'Символ' + 'текущий таймфрейм' + 'тип цены' (тип цены всегда Open).

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