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Open Level - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Отобразить цену Open бара на таймфрейме 'Timeframe'.
Ограничение: параметр 'Timeframe' не может быть меньше текущего таймфрейма графика.
Рис. 1. Open Level
В окне 'Data Window' индикатор отображается как 'Символ' + 'текущий таймфрейм' + 'тип цены' (тип цены всегда Open).
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