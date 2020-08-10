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Индикаторы

Fractals Channel - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2898
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Идея индикатора

Отобразить канал по индикатору iFractals (Fractals). 

ВНИМАНИЕ: индикатор строит канал с отставанием - так как это особенность индикатора Fractals 

Fractals Channel

Рис. 1. Индикатор Fractals Channel и два дополнительных индикатора: 'Fractals' и 'MACD"


    Open Level Open Level

    Отобразить цену открытия бара на указанном таймфрейме

    Complex iMA EA Complex iMA EA

    Развитие кода Simple iMA EA.

    MA trend MultiTimeframe MA trend MultiTimeframe

    Мультитаймфреймовый индикатор iMA (Moving Average)

    iFractals iAMA iFractals iAMA

    Стратегия на двух индикаторах. iAMA (Adaptive Moving Average, AMA) используется в качестве трендового. А по iFractals (Fractals) получаем сигналы на откатах