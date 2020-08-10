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Fractals Channel - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Отобразить канал по индикатору iFractals (Fractals).
ВНИМАНИЕ: индикатор строит канал с отставанием - так как это особенность индикатора Fractals
Рис. 1. Индикатор Fractals Channel и два дополнительных индикатора: 'Fractals' и 'MACD"
Open Level
Отобразить цену открытия бара на указанном таймфреймеComplex iMA EA
Развитие кода Simple iMA EA.
MA trend MultiTimeframe
Мультитаймфреймовый индикатор iMA (Moving Average)iFractals iAMA
Стратегия на двух индикаторах. iAMA (Adaptive Moving Average, AMA) используется в качестве трендового. А по iFractals (Fractals) получаем сигналы на откатах