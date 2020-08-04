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RSI Levels - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
При тестировании советников на базе iRSI (Relative Strength Index, RSI) в визуальном тестере индикатор RSI отображается с уровнями по-умолчанию ('70' и '30). И если в советнике задавать свои уровни (например '75' и '25') - индикатор в визуальном тестере всё равно будет отображать стандартные уровни 70' и '30.
Поэтому был написан этот индикатор - в его настройках есть два параметра для уровней: 'RSI: Level UP' и 'RSI: Level DOWN' и теперь при использовании индикатора 'RSI Levels' в визуальном тестировании (и онлайн, при работе на графике) индикатор будет отображать заданные уровни. Пример работы советника с индикатором 'RSI Levels' и с заданными уровнями '75' и '25':
Рис. 1. Пример получения данных индикатора из советника
С индикатором сразу идёт советник - пример работы с индикатором: создание и получение данных.
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