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Индикаторы

ATR oversize N Bars - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2406
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Идея индикатора

Выделение бара, который больше значения заданного индикатора iATR (Average True Range, ATR). Гистограмма отображает две ступени: если бар больше в 'Coefficient 1' раз и если бар больше 'Coefficient 2':

ATR oversize N Bars

Рис. 1. ATR oversize N Bars

    MA vertical shift Arrow MA vertical shift Arrow

    Индикатор отображает три графических стиля: один DRAW_LINE и два DRAW_ARROW. Рисует значки (ARROW) если цена удалилась от индикатора iMA (Moving Average, MA) на заданное расстояние.

    OHLC Check 2 OHLC Check 2

    Проверка торговой системы: Close > Open → сигнал BUY, Close < Open → сигнал SELL.

    MA vertical shift Arrow EA MA vertical shift Arrow EA

    Советник по пользовательскому индикатору 'MA vertical shift Arrow'

    Two Highest Rectangle N Bars Two Highest Rectangle N Bars

    Индикатор без индикаторных буферов - работа с двумя графическими объектами: OBJ_RECTANGLE