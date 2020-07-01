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ATR oversize N Bars - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Выделение бара, который больше значения заданного индикатора iATR (Average True Range, ATR). Гистограмма отображает две ступени: если бар больше в 'Coefficient 1' раз и если бар больше 'Coefficient 2':
Рис. 1. ATR oversize N Bars
MA vertical shift Arrow
Индикатор отображает три графических стиля: один DRAW_LINE и два DRAW_ARROW. Рисует значки (ARROW) если цена удалилась от индикатора iMA (Moving Average, MA) на заданное расстояние.OHLC Check 2
Проверка торговой системы: Close > Open → сигнал BUY, Close < Open → сигнал SELL.
MA vertical shift Arrow EA
Советник по пользовательскому индикатору 'MA vertical shift Arrow'Two Highest Rectangle N Bars
Индикатор без индикаторных буферов - работа с двумя графическими объектами: OBJ_RECTANGLE