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iDeMarker Master TimeFrame - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1678
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
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Идея торговой стратегии

Использовать сигналы индикатора iDeMarker (DeMarker, DeM), но использовать два индикатора: один с текущего таймфрема (будет называть его 'slave' - подчинённый) и второй со старшего таймфрема ('master', его таймфрейм задаётся в 'DeM master: timeframe'). Таким образом индикатор со старшего таймфрейма является фильтром.

Сигналы:

Сигналы индикатора DeMarker в советнике можно задавать двух типов: 'In Level' - вход в зону или 'Out Level' - выход из зоны. Ниже, на рисунке 1 можно увидеть различия между этими двумя типами сигналов:

iDeMarker Master TimeFrame

Рис. 1. Типы сигналов 'In Level' и 'Out Level'

Значение уровней задаётся отдельно для 'slave' (параметры 'DeM slave: level down' и 'DeM slave: level up') и для 'master' (параметры 'DeM master: level down' и 'DeM master: level up') индикатора. Также отдельно для индикаторов задаётся тип сигнала (параметры 'Dem master: signal type -> и 'Dem slave: signal type ->').

И один общий параметр для обоих индикаторов - 'Reverse' (задаётся в секции 'Дополнительные возможности') - при значении 'true' сигнал переворачивается (например BUY в SELL, а SELL в BUY).

Для 'master' индикатора можно регулировать, сколько баров на старшем таймфрейме действует сигнал - через параметр 'DeM master: signal expiration, in bars'.


Рекомендации по оптимизации:

На примере пары 'USDJPY'. Оптимизация проводилась на таких настройках:

iDeMarker Master TimeFrame

Рис. 2. Оптимизация

и ниже показаны параметры, которые  оптимизировались:

iDeMarker Master TimeFrame

Рис. 3.


iDeMarker Master TimeFrame

Рис. 4


Особенности:

  • На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру ' Only one positions')
  • При работе в режиме 'внутри бара' ('Search signals, in seconds' больше или равно '10') текущий бар - бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' ( 'Search signals, in seconds' меньше, чем '10') текущий бар - бар #1
  • Новый параметр 'Trade mode: ' - ограничение в какую сторону торговать. Может принимать значения 'Allowed only BUY positions', 'Allowed only SELL positions' и 'Allowed BUY and SELL positions'
  • Новый параметр - временной диапазон. Включается через 'Use time control' и задаёт временной интервал поиска сигналов от 'Start Hour'::'Start Minute' до 'End Hour'::'End Minute'. Временной диапазон можно задавать как внутри дня, так и с переходом через сутки



Подробнее о настройках советника:

Торговые настройки

В советнике можно как включать, так и выключать 'Stop Loss', 'Take Profit' и  'Trailing Stop'. Для отключения выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в 'Trailing, in seconds', а интервал поиска торговых сигналов в 'Search signals, in seconds'. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.

Можно ограничивать тип торговли - параметр 'Trade mode: ' принимает одно из значений: 'Allowed only BUY positions', 'Allowed only SELL positions' или 'Allowed BUY and SELL positions'. 

Можно выставлять временной диапазон для поиска торговых сигналов. Временной диапазон Включается через 'Use time control' и задаёт временной интервал поиска сигналов от 'Start Hour'::'Start Minute' до 'End Hour'::'End Minute'. Временной диапазон можно задавать как внутри дня, так и с переходом через сутки.


Дополнительные возможности

    • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
    • Reverse - переворот торгового сигнала
    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

    Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра 'Only one positions'. Если 'Only one positions' равен 'true' и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

    Параметр 'Close opposite' равен 'true': сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


    Управление размером позиции (расчёт лота)

    Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') так и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в  'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.

    Shadow to body ratio Shadow to body ratio

    Индикатор выводит отношение верхней тени и нижней теней в телу свечи

    Hammer and Hanging Man Candlestick EA Hammer and Hanging Man Candlestick EA

    Торговая стратегия по двум паттернам: 'Hammer' (Молот) и 'Hanging Man' (Повешенный)

    OHLC Check 2 OHLC Check 2

    Проверка торговой системы: Close > Open → сигнал BUY, Close < Open → сигнал SELL.

    MA vertical shift Arrow MA vertical shift Arrow

    Индикатор отображает три графических стиля: один DRAW_LINE и два DRAW_ARROW. Рисует значки (ARROW) если цена удалилась от индикатора iMA (Moving Average, MA) на заданное расстояние.