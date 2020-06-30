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iDeMarker Master TimeFrame - эксперт для MetaTrader 5
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Идея торговой стратегии
Использовать сигналы индикатора iDeMarker (DeMarker, DeM), но использовать два индикатора: один с текущего таймфрема (будет называть его 'slave' - подчинённый) и второй со старшего таймфрема ('master', его таймфрейм задаётся в 'DeM master: timeframe'). Таким образом индикатор со старшего таймфрейма является фильтром.
Сигналы:
Сигналы индикатора DeMarker в советнике можно задавать двух типов: 'In Level' - вход в зону или 'Out Level' - выход из зоны. Ниже, на рисунке 1 можно увидеть различия между этими двумя типами сигналов:
Рис. 1. Типы сигналов 'In Level' и 'Out Level'
Значение уровней задаётся отдельно для 'slave' (параметры 'DeM slave: level down' и 'DeM slave: level up') и для 'master' (параметры 'DeM master: level down' и 'DeM master: level up') индикатора. Также отдельно для индикаторов задаётся тип сигнала (параметры 'Dem master: signal type -> и 'Dem slave: signal type ->').
И один общий параметр для обоих индикаторов - 'Reverse' (задаётся в секции 'Дополнительные возможности') - при значении 'true' сигнал переворачивается (например BUY в SELL, а SELL в BUY).
Для 'master' индикатора можно регулировать, сколько баров на старшем таймфрейме действует сигнал - через параметр 'DeM master: signal expiration, in bars'.
Рекомендации по оптимизации:
На примере пары 'USDJPY'. Оптимизация проводилась на таких настройках:
Рис. 2. Оптимизация
и ниже показаны параметры, которые оптимизировались:
Рис. 3.
Рис. 4
Особенности:
- На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру ' Only one positions')
- При работе в режиме 'внутри бара' ('Search signals, in seconds' больше или равно '10') текущий бар - бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' ( 'Search signals, in seconds' меньше, чем '10') текущий бар - бар #1
- Новый параметр 'Trade mode: ' - ограничение в какую сторону торговать. Может принимать значения 'Allowed only BUY positions', 'Allowed only SELL positions' и 'Allowed BUY and SELL positions'
- Новый параметр - временной диапазон. Включается через 'Use time control' и задаёт временной интервал поиска сигналов от 'Start Hour'::'Start Minute' до 'End Hour'::'End Minute'. Временной диапазон можно задавать как внутри дня, так и с переходом через сутки
Подробнее о настройках советника:
Торговые настройки
В советнике можно как включать, так и выключать 'Stop Loss', 'Take Profit' и 'Trailing Stop'. Для отключения выбранный параметр установить в "0.0".
Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в 'Trailing, in seconds', а интервал поиска торговых сигналов в 'Search signals, in seconds'. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Можно ограничивать тип торговли - параметр 'Trade mode: ' принимает одно из значений: 'Allowed only BUY positions', 'Allowed only SELL positions' или 'Allowed BUY and SELL positions'.
Можно выставлять временной диапазон для поиска торговых сигналов. Временной диапазон Включается через 'Use time control' и задаёт временной интервал поиска сигналов от 'Start Hour'::'Start Minute' до 'End Hour'::'End Minute'. Временной диапазон можно задавать как внутри дня, так и с переходом через сутки.
Дополнительные возможности
- Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
- Reverse - переворот торгового сигнала
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра 'Only one positions'. Если 'Only one positions' равен 'true' и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр 'Close opposite' равен 'true': сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') так и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.
Индикатор выводит отношение верхней тени и нижней теней в телу свечиHammer and Hanging Man Candlestick EA
Торговая стратегия по двум паттернам: 'Hammer' (Молот) и 'Hanging Man' (Повешенный)
Проверка торговой системы: Close > Open → сигнал BUY, Close < Open → сигнал SELL.MA vertical shift Arrow
Индикатор отображает три графических стиля: один DRAW_LINE и два DRAW_ARROW. Рисует значки (ARROW) если цена удалилась от индикатора iMA (Moving Average, MA) на заданное расстояние.