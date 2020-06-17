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Индикаторы

Intersection two iMA Text - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1723
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Идея индикатора

С помощью графических объектов OBJ_TEXT отобразить в основном окне графике места пересечения двух индикаторов iMA (Moving Average, MA). В настройках можно указать цвета для пересечения вверх и для пересечения вниз.

На рисунке ниже показан индикатор с графическими объектами и два индикатора iMA (индикаторы iMA показаны только в обучающих целях, при работе они не отображаются)

Intersection two iMA Text

Рис. 1. Индикатор 'Intersection two iMA Text'

    Wing rotation Wing rotation

    Торговая стратегия на пересечении двух iMA (Movinag Average, MA) и одновременном пересечении нуля индикатором iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD)

    Break_out_trend_EA Break_out_trend_EA

    Советник открывает позиции при пробое трендовой линии.

    Trading Strategy Trading Strategy

    Торговая стратегия (инвестирование)

    iMACD Multicurrency iMACD Multicurrency

    Мультисимвольная торговая стратегия по индикатору iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD)