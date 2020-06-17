Идея индикатора

С помощью графических объектов OBJ_TEXT отобразить в основном окне графике места пересечения двух индикаторов iMA (Moving Average, MA). В настройках можно указать цвета для пересечения вверх и для пересечения вниз.

На рисунке ниже показан индикатор с графическими объектами и два индикатора iMA (индикаторы iMA показаны только в обучающих целях, при работе они не отображаются)

Рис. 1. Индикатор 'Intersection two iMA Text'