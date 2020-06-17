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Intersection two iMA Text - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
С помощью графических объектов OBJ_TEXT отобразить в основном окне графике места пересечения двух индикаторов iMA (Moving Average, MA). В настройках можно указать цвета для пересечения вверх и для пересечения вниз.
На рисунке ниже показан индикатор с графическими объектами и два индикатора iMA (индикаторы iMA показаны только в обучающих целях, при работе они не отображаются)
Рис. 1. Индикатор 'Intersection two iMA Text'
Торговая стратегия на пересечении двух iMA (Movinag Average, MA) и одновременном пересечении нуля индикатором iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD)Break_out_trend_EA
Советник открывает позиции при пробое трендовой линии.
Торговая стратегия (инвестирование)iMACD Multicurrency
Мультисимвольная торговая стратегия по индикатору iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD)