Breakdown Previous Bar

Идея торговой стратегии

Пробой цены предыдущего бара.

Пробой рассчитывается между ценой Close предыдущего бара и Close текущего бара и размер пробоя должен составлять минимум половину размера предыдущего бара. А вот размер предыдущего бара можно считать двумя способами (задаётся через параметр 'Previsious Bas: price calculation'). Также ограничивается минимальный размер предыдущего бара (параметр 'Previsious Bas: minimum size') - чтобы отфильтровывать сделки на очень маленьких барах.

Пробой цены открытия предыдущего бара как минимум на половину размера бара.

Закрытие позиции: закрытие позиции происходит принудительно в момент рождения нового бара (только если позиция сама не успела закрыться по Тейк профит на текущем баре). То есть позиция живет только в границах бара, на котором она была открыта.

Особенности:

На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру ' Only one positions ')

') Сигнал на открытие позиции проверяется один раз в 10 секунд (в данном советнике этот параметр нельзя настроить)

Параметр 'Trade mode: ' - ограничение в какую сторону торговать. Может принимать значения 'Allowed only BUY positions', 'Allowed only SELL positions' и 'Allowed BUY and SELL positions'

Рис. 1. Пробой бычьего бара

Пояснения к картинке: здесь параметры советника приняты по-умолчанию. Размер предыдущего бара считается между Open и Close. Как только текущий бар прошёл половину размера предыдущего бара (для данного случая считается расстояние между Close предыдущего бара и Close текущего бара) - открывается позиция SELL.





Подробнее о настройках советника:

Торговые настройки



В советнике можно ограничивать тип торговли - параметр 'Trade mode: ' принимает одно из значений: 'Allowed only BUY positions', 'Allowed only SELL positions' или 'Allowed BUY and SELL positions'.





Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') так и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.