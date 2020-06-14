CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Breakdown Previous Bar - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2068
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Идея торговой стратегии

Пробой цены предыдущего бара.

Пробой рассчитывается между ценой Close предыдущего бара и Close текущего бара и размер пробоя должен составлять минимум половину размера предыдущего бара. А вот размер предыдущего бара можно считать двумя способами (задаётся через параметр 'Previsious Bas: price calculation'). Также ограничивается минимальный размер предыдущего бара (параметр 'Previsious Bas: minimum size') - чтобы отфильтровывать сделки на очень маленьких барах.

Пробой цены открытия предыдущего бара как минимум на половину размера бара.

Закрытие позиции: закрытие позиции происходит принудительно в момент рождения нового бара (только если позиция сама не успела закрыться по Тейк профит на текущем баре). То есть позиция живет только в границах бара, на котором она была открыта.

Особенности:

  • На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру ' Only one positions')
  • Сигнал на открытие позиции проверяется один раз в 10 секунд (в данном советнике этот параметр нельзя настроить)
  • Параметр 'Trade mode: ' - ограничение в какую сторону торговать. Может принимать значения 'Allowed only BUY positions', 'Allowed only SELL positions' и 'Allowed BUY and SELL positions'

Breakdown Previous Bar

Рис. 1. Пробой бычьего бара

Пояснения к картинке: здесь параметры советника приняты по-умолчанию. Размер предыдущего бара считается между Open и Close. Как только текущий бар прошёл половину размера предыдущего бара (для данного случая считается расстояние между Close предыдущего бара и Close текущего бара) - открывается позиция SELL.


Подробнее о настройках советника:

Торговые настройки

В советнике можно ограничивать тип торговли - параметр 'Trade mode: ' принимает одно из значений: 'Allowed only BUY positions', 'Allowed only SELL positions' или 'Allowed BUY and SELL positions'. 


Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') так и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в  'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.

    iStochastic Trade Time Any TimeFrame iStochastic Trade Time Any TimeFrame

    Торговая стратегия по индикатору iStochastic (Stochastic Oscillator, STO).

    Volume Change Histogram Volume Change Histogram

    Индикатор отслеживает резкое изменение объёма

    iStochastic Martingale iStochastic Martingale

    Мартингейл по сигналам стандартного индикатора iStochastic (Stochastic Oscillator, STO)

    Daydream 2 Daydream 2

    Анализ канала цен (iHighest, iLowest) за определённый промежуток баров. Развитие первой версии