Индикаторы

Demo_DRAW_ZIGZAG - индикатор для MetaTrader 5

Простейший индикатор с использованием стиля рисования DRAW_ZIGZAG.

Индикатор соединяет между собой High и Low соседних баров.

См. также статью Стили рисования в MQL5.

DRAW_ZIGZAG


