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Индикаторы

Bollinger Separate - индикатор для MetaTrader 5

Andrey Sorokin
Andrey Sorokin

Andrey Sorokin

4.8 (25)
1 код 2 темы 38 комментариев
Просмотров:
2605
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
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Полосы Боллинджера для использования в отдельном окне.
При необходимости используйте в настройках возможность наследовать шкалу.

Полосы Боллинджера для использования в отдельном окне. При необходимости используйте в настройках возможность наследовать шкалу.


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