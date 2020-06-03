Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Bollinger Separate - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2605
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Полосы Боллинджера для использования в отдельном окне.
При необходимости используйте в настройках возможность наследовать шкалу.
iAO Multi Timeframe ARROW
Опрос индикаторов iAO (Awesome Oscillator, AO) с трёх таймфреймовFiboPiv для MT5
Порт индикатора FiboPiv_v2 на платформу МТ5
Close old positions
Советник-утилита: закрывает позиции по истечению определённого времениiRVI iDEMA EA
Торговая стратегия на осцилляторе iRVI (Relative Vigor Index, RVI) и на трендовом индикаторе iDEMA (Double Exponential Moving Average, DEMA)