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Индикаторы

FiboPiv для MT5 - индикатор для MetaTrader 5

Kalenzo
Опубликовал:
Konstantin Efremov
Konstantin Efremov

Konstantin Efremov

4.9 (45)
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1 продукт 2 кода 1 тема 150 комментариев
Просмотров:
2799
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Понравился индикатор FiboPiv_v2. Уровни действительно не плохо отрабатываются. Решил портировать его на платформу МТ5, так как не нашел готового.

Вот так выглядит

    GFilter EA GFilter EA

    Стратегия по пользовательскому индикатору GFilter

    RSI Alert In to the Zone RSI Alert In to the Zone

    Выдача алерта и воспроизведение звука, когда индикатор iRSI (Relative Strength Index, RSI) находится в зоне

    iAO Multi Timeframe ARROW iAO Multi Timeframe ARROW

    Опрос индикаторов iAO (Awesome Oscillator, AO) с трёх таймфреймов

    Bollinger Separate Bollinger Separate

    индикатор для MetaTrader 5