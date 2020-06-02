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FiboPiv для MT5 - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
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- Просмотров:
- 2799
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- Опубликован:
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Понравился индикатор FiboPiv_v2. Уровни действительно не плохо отрабатываются. Решил портировать его на платформу МТ5, так как не нашел готового.
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