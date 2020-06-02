Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
iAO Multi Timeframe ARROW - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2241
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Идея индикатора
При помощи графического стиля DRAW_COLOR_ARROW нарисовать значок на текущем баре, если: индикаторы iAO (Awesome Oscillator, AO) с трёх таймфреймов имеют одинаковый цвет гистограммы. Используются такие три таймфрейма (настроить их пока нельзя) - PERIOD_M15,PERIOD_H1,PERIOD_H4.
ВНИМАНИЕ:
Индикатор НЕ РАБОТАЕТ НА ИСТОРИИ! Индикатор отображает только текущую ситуацию.
Пример работы индикатора на таймфрейме M5 (графики 'M15',' H1' и 'H4' показаны специально для демонстрации работы) :
Рис. 1. Пример работы на таймфрейме M5 (три дополнительные графика даны для наглядности)
Порт индикатора FiboPiv_v2 на платформу МТ5GFilter EA
Стратегия по пользовательскому индикатору GFilter
индикатор для MetaTrader 5Close old positions
Советник-утилита: закрывает позиции по истечению определённого времени