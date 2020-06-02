CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

iAO Multi Timeframe ARROW - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2241
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Идея индикатора

При помощи графического стиля DRAW_COLOR_ARROW нарисовать значок на текущем баре, если: индикаторы iAO (Awesome Oscillator, AO) с трёх таймфреймов имеют одинаковый цвет гистограммы. Используются такие три таймфрейма (настроить их пока нельзя) - PERIOD_M15,PERIOD_H1,PERIOD_H4.


ВНИМАНИЕ:

Индикатор НЕ РАБОТАЕТ НА ИСТОРИИ! Индикатор отображает только текущую ситуацию.

Пример работы индикатора на таймфрейме M5 (графики 'M15',' H1' и 'H4' показаны специально для демонстрации работы) :

iAO Multi Timeframe ARROW

Рис. 1. Пример работы на таймфрейме M5 (три дополнительные графика даны для наглядности)

    FiboPiv для MT5 FiboPiv для MT5

    Порт индикатора FiboPiv_v2 на платформу МТ5

    GFilter EA GFilter EA

    Стратегия по пользовательскому индикатору GFilter

    Bollinger Separate Bollinger Separate

    индикатор для MetaTrader 5

    Close old positions Close old positions

    Советник-утилита: закрывает позиции по истечению определённого времени