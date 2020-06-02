iAO Multi Timeframe ARROW

Идея индикатора

При помощи графического стиля DRAW_COLOR_ARROW нарисовать значок на текущем баре, если: индикаторы iAO (Awesome Oscillator, AO) с трёх таймфреймов имеют одинаковый цвет гистограммы. Используются такие три таймфрейма (настроить их пока нельзя) - PERIOD_M15,PERIOD_H1,PERIOD_H4.





ВНИМАНИЕ:

Индикатор НЕ РАБОТАЕТ НА ИСТОРИИ! Индикатор отображает только текущую ситуацию.

Пример работы индикатора на таймфрейме M5 (графики 'M15',' H1' и 'H4' показаны специально для демонстрации работы) :





Рис. 1. Пример работы на таймфрейме M5 (три дополнительные графика даны для наглядности)