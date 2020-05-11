Идея индикатора

Индикатор развития тенденции отображает цены закрытия предыдущего бара с двух старших таймфреймов и среднее между ними.

Рис. 1. Индикатор Two Timeframes at Close prices









Рис. 2. Принцип построения индикатора Two Timeframes at Close prices





При первом запуске индикатор может не отображаться до тех пор, пока не будут построены таймсерии используемые в индикаторе. Для ускорения отрисовки рекомендуется установить в настройках терминале не более 100000 баров.