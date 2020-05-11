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Two Timeframes at Close prices - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Индикатор развития тенденции отображает цены закрытия предыдущего бара с двух старших таймфреймов и среднее между ними.
Рис. 1. Индикатор Two Timeframes at Close prices
Рис. 2. Принцип построения индикатора Two Timeframes at Close prices
При первом запуске индикатор может не отображаться до тех пор, пока не будут построены таймсерии используемые в индикаторе. Для ускорения отрисовки рекомендуется установить в настройках терминале не более 100000 баров.
Рекомендации к торговле на базе PowerLine(Сила котировок) скрипта.Trading_time, советник ограничивающий время торговли.
Trading_time, советник в определённое время закрывает все открытые позиции, удаляет отложенные ордера и выводит на все графики предупреждение о том, что торговля запрещена.
Стратегия по сигналам индикатора iStochastic (Stochastic Oscillator, STO). Торговля только в одну сторону. Наращивание позиции.Manual Three rectangles
Помощник в ручной торговле. В работе участвуют три объекта - "Прямоугольник"