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Индикаторы

Two Timeframes at Close prices - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2325
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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Идея индикатора

Индикатор развития тенденции отображает цены закрытия предыдущего бара с двух старших таймфреймов и среднее между ними.

Two Timeframes at Close prices

Рис. 1. Индикатор Two Timeframes at Close prices


Two Timeframes at Close prices

Рис. 2. Принцип построения индикатора Two Timeframes at Close prices


При первом запуске индикатор может не отображаться до тех пор, пока не будут построены таймсерии используемые в индикаторе. Для ускорения отрисовки рекомендуется установить в настройках терминале не более 100000 баров.

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