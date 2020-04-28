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Советники

iMA plus iMACD EA - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2070
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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Идея торговой стратегии

Развитие первой версии 'Simple EA MA plus MACD'

Новое в версии 2:

  • На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру 'Only one positions')
  • Новый параметр 'Trade mode: ' - ограничение в какую сторону торговать. Может принимать значения 'Allowed only BUY positions', 'Allowed only SELL positions' и 'Allowed BUY and SELL positions'


Простой советник по двум индикаторам: iMA (Moving Average, MA) и iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). В рынке держит не более одной позиции (только если параметр 'Only one positions' выставить в 'true') - поэтому может применяться и на неттинговых и на хэдж-счетах.

Сначала ищется сигнальный бар: в момент рождения нового бара (это бар #0) проверяем пересёк ли индикатор MACD на баре #1 нулевую линию. Если есть пересечение - значит сигнальный бар найден. Пример сигнального "SELL" бара:

Signal "SELL" bar

Как только сигнальный бар найден - запоминаем цены High и Low сигнального бара и ожидаем когда цена пробьёт одну из цен. На примере сигнального бара "SELL": если цена пробьёт Low - открываем позицию SELL,

Open SELL

если же цена пробьёт High - сбрасываем сигнал SELL.


Подробнее о настройках советника:

Торговые настройки

В советнике можно как включать, так и выключать 'Stop Loss', 'Take Profit' и  'Trailing Stop'. Для отключения выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в 'Trailing, in seconds'. Общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.

Можно ограничивать тип торговли - параметр 'Trade mode: ' принимает одно из значений: 'Allowed only BUY positions', 'Allowed only SELL positions' или 'Allowed BUY and SELL positions'. 


Дополнительные возможности

    • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
    • Reverse - переворот торгового сигнала
    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

    Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра 'Only one positions'. Если 'Only one positions' равен 'true' и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

    Параметр 'Close opposite' равен 'true': сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


    Управление размером позиции (расчёт лота)

    Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') так и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в  'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.

      Failed swing Failed swing

      Торговая стратегия 'Фальшивый прорыв'

      Martingale Step Martingale Step

      Одна из вариаций Martingale

      Commodity Channel Index EA Commodity Channel Index EA

      Торговая стратегия по индикатору iCCI (Commodity Channel Index, CCI) - закрытие всех позиций при противоположном сигнале

      Fractals Corridor Fractals Corridor

      Отображение коридора цен по индикатору iFractals (Fractals)