Martingale Step

Идея торговой стратегии

Использовать Martingale, если цена идёт против позиции. Принцип советника: когда нет позиций открываем позицию объёмом 0.1 лот. Далее начинаем отслеживание прибыли и убытков: если прибыль достигает 20 пунктов - закрываем позицию по рынку. Если же цена пройдёт против позиции на 20 пунктов - открываем новую позицию увеличенным объёмом (0.2 лота). Теперь отслеживаем прибыль относительно последней позиции (позиции объёмом 0.2 лота) - если есть прибыль 20 пунктов - закрываем все позиции, если убыток 20 пунктов - снова откроем новую позицию, но уже лотом 0.4.







