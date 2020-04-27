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Martingale Step - эксперт для MetaTrader 5
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Идея торговой стратегии
Использовать Martingale, если цена идёт против позиции. Принцип советника: когда нет позиций открываем позицию объёмом 0.1 лот. Далее начинаем отслеживание прибыли и убытков: если прибыль достигает 20 пунктов - закрываем позицию по рынку. Если же цена пройдёт против позиции на 20 пунктов - открываем новую позицию увеличенным объёмом (0.2 лота). Теперь отслеживаем прибыль относительно последней позиции (позиции объёмом 0.2 лота) - если есть прибыль 20 пунктов - закрываем все позиции, если убыток 20 пунктов - снова откроем новую позицию, но уже лотом 0.4.
Торговая стратегия на сигналах iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD).File Sender
Советник отправляет по FTP указанный в коде файл на сайт. Он же может забирать это файл с указанного адреса в интернете. Отлично подойдет для передачи информации между терминалами через интернет. Например для копировщика сделок. Для связи: viber: +79524070188 telegram: https://t.me/bryzgalov_av e-mail: sn-bot@yandex.ru
Торговая стратегия 'Фальшивый прорыв'iMA plus iMACD EA
Обновление версии 'Simple EA MA plus MACD'. Добавление новых функций