Fixed Loss

Как это работает

Есть такая ситуация: мы знаем какой тип позиции (параметр 'Position Type') хотим открыть, мы знаем какой уровень убытка в Points задан (параметр 'Stop Loss, in points') и главное - мы знаем сколько можем позволить себе потерять на сделке в деньгах (параметр 'Loss, in money').





Советник создан для демонстрации работы этого принципа: если в рынке нет позиций, начинаем расчёт.

Сам цикл расчёта лота в зависимости от риска на сделку (расчёт для позиции Buy):

Шаг первый

пересчитываем процент риска - в зависимости от текущего Баланса и допустимой потерей в деньгах (переменная balance)

double balance=m_account.Balance(); m_money.Percent(InpLoss* 100.0 /balance); double sl= 0.0 ; double check_open_long_lot= 0.0 ; sl= 0.0 ; check_open_long_lot=m_money.CheckOpenLong(m_symbol.Ask(),sl); Print ( "sl=0.0" , ", CheckOpenLong: " , DoubleToString (check_open_long_lot, 2 ), ", Balance: " , DoubleToString (m_account.Balance(), 2 ), ", Equity: " , DoubleToString (m_account.Equity(), 2 ), ", FreeMargin: " , DoubleToString (m_account.FreeMargin(), 2 )); sl=m_symbol.Ask()-m_stop_loss; check_open_long_lot=m_money.CheckOpenLong(m_symbol.Ask(),sl); Print ( "sl=" , DoubleToString (sl,m_symbol. Digits ()), ", CheckOpenLong: " , DoubleToString (check_open_long_lot, 2 ), ", Balance: " , DoubleToString (m_account.Balance(), 2 ), ", Equity: " , DoubleToString (m_account.Equity(), 2 ), ", FreeMargin: " , DoubleToString (m_account.FreeMargin(), 2 )); if (check_open_long_lot== 0.0 ) return ;

в переменную check_open_long_lot при помощи метода CheckOpenLong класса CMoneyFixedRisk получаем рассчитанный размер лота для позиции Buy с учётом StopLoss:

double check_open_long_lot=m_money.CheckOpenLong(m_symbol. Ask (),m_symbol. Ask ()-ExtStopLoss);

В журнал экспертов печатаются такие параметры: StopLoss, рассчитанный размер лота в зависимости от риска на сделку, баланс торгового счёта на момент расчёта, размер собственных средств на счете на момент расчёта, размер зарезервированных залоговых средств на момент расчёта.

Если расчёт вернул значение "0.0" - выходим:

if (check_open_long_lot== 0.0 )

return ;

Шаг второй



В переменную chek_volime_lot при помощи метода CheckVolume класса CTrade получаем размер лота для позиции Buy, на который у нас хватит средств. Здесь мы передаём такие параметры: m_symbol.Name() — имя символа, check_open_long_lot — объём позиции, которую мы хотим открыть (а этот параметр мы уже рассчитали ранее):



double chek_volime_lot=m_trade.CheckVolume(m_symbol.Name(),check_open_long_lot,m_symbol. Ask (), ORDER_TYPE_BUY );

Шаг третий



Если метод CheckVolume вернул не "0.0", значит проверяем условие: у нас хватает средств на открытие позиции рассчитанного лота с учётом риска.

if (chek_volime_lot!= 0.0 )

if (chek_volime_lot>=check_open_long_lot)

m_trade.Buy(chek_volime_lot, NULL ,m_symbol. Ask (),m_symbol. Ask ()-ExtStopLoss,m_symbol. Ask ()+ExtStopLoss);

else

Print ( "CMoneyFixedRisk lot = " , DoubleToString (check_open_long_lot, 2 ),

", CTrade lot = " , DoubleToString (chek_volime_lot, 2 ));

Если средств хватает, то открываем позиции, если не хватает — то в журнал экспертов печатаются рассчитанный размер лота с учётом риска на сделку (DoubleToString(check_open_long_lot,2)) и размер лота, на который хватает средств (DoubleToString(chek_volime_lot,2)).





После запуска советника в тестере можно просмотреть вкладку торговой истории - чтобы оценить качество попадания в заданный размер убытка по деньгам.