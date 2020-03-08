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iRVI Time Control - индикатор для MetaTrader 5
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Принцип работы индикатора
'iRVI Time Control' написан на базе индикатора iRVI (Relative Vigor Index, RVI). Особенность: добавлена возможность задание временного промежутка, в котором отображаются данные индикатора:
- Use time control - использовать временной промежуток
- временной промежуток задаётся как "Start Hour":"Start Minute"-"End Hour":"End Minute"
Пример создания индикатора в эксперте:
*** input int Inp_RVI_ma_period = 15; // RVI: averaging period input bool InpTimeControl = true; // Use time control input uchar InpStartHour = 09; // Start Hour input uchar InpStartMinute = 00; // Start Minute input uchar InpEndHour = 23; // End Hour input uchar InpEndMinute = 01; // End Minute *** //--- create handle of the indicator iCustom handle_iCustom=iCustom(m_symbol.Name(),Period(),"iRVI Time Control", Inp_RVI_ma_period,InpTimeControl, InpStartHour,InpStartMinute,InpEndHour,InpEndMinute); //--- if the handle is not created if(handle_iCustom==INVALID_HANDLE) { //--- tell about the failure and output the error code PrintFormat("Failed to create handle of the iCustom indicator for the symbol %s/%s, error code %d", m_symbol.Name(), EnumToString(Period()), GetLastError()); //--- the indicator is stopped early return(INIT_FAILED); }
Вид индикатора:
Pending Morning candle
Работа отложенными Stop ордерами. Уровни цен по High и Low заданной свечиiRVI Kink length
Торговая стратегия на основе индикатора iRVI (Relative Vigor Index, RVI) - поиск оптимального количества баров для идентификации излома
Adding funds and martingale
Стратегия на индикаторе iBands (Bollinger Bands, Bands) и пользовательском индикаторе Silence. Используется мартингейлFixed Loss
Пример для расчёта размера лота если задан Стоп лосс (в Points) и задан допустимый убыток в деньгах депозита