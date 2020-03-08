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Индикаторы

iRVI Time Control - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1769
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
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Принцип работы индикатора

'iRVI Time Control' написан на базе индикатора iRVI (Relative Vigor Index, RVI). Особенность: добавлена возможность задание временного промежутка, в котором отображаются данные индикатора:

  • Use time control - использовать временной промежуток
  • временной промежуток задаётся как "Start Hour":"Start Minute"-"End Hour":"End Minute"

Пример создания индикатора в эксперте:

***
input int      Inp_RVI_ma_period = 15;       // RVI: averaging period
input bool     InpTimeControl    = true;     // Use time control
input uchar    InpStartHour      = 09;       // Start Hour
input uchar    InpStartMinute    = 00;       // Start Minute
input uchar    InpEndHour        = 23;       // End Hour
input uchar    InpEndMinute      = 01;       // End Minute
***
//--- create handle of the indicator iCustom
   handle_iCustom=iCustom(m_symbol.Name(),Period(),"iRVI Time Control",
                              Inp_RVI_ma_period,InpTimeControl,
                              InpStartHour,InpStartMinute,InpEndHour,InpEndMinute);
//--- if the handle is not created 
   if(handle_iCustom==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- tell about the failure and output the error code 
      PrintFormat("Failed to create handle of the iCustom indicator for the symbol %s/%s, error code %d",
                  m_symbol.Name(),
                  EnumToString(Period()),
                  GetLastError());
      //--- the indicator is stopped early 
      return(INIT_FAILED);
     }

Вид индикатора:

iRVI Time Control

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    Работа отложенными Stop ордерами. Уровни цен по High и Low заданной свечи

    iRVI Kink length iRVI Kink length

    Торговая стратегия на основе индикатора iRVI (Relative Vigor Index, RVI) - поиск оптимального количества баров для идентификации излома

    Adding funds and martingale Adding funds and martingale

    Стратегия на индикаторе iBands (Bollinger Bands, Bands) и пользовательском индикаторе Silence. Используется мартингейл

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    Пример для расчёта размера лота если задан Стоп лосс (в Points) и задан допустимый убыток в деньгах депозита